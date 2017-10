Sampaoli armó un equipo de u$s 645 millones para el amistoso frente a Rusia

El director técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, confirmó la lista de futbolistas que se desempeñan en el extranjero -cuyo valor de mercado asciende a 645 millones de dólares- con vistas a los partidos amistosos previstos para noviembre próximo.

Hasta el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solo tiene asegurado un amistoso ante Rusia, anfitrión del mundial, que se disputará el próximo 11 de noviembre en Moscú.

No obstante, la idea de Sampaoli y la comisión directiva que encabeza el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, es que el combinado albiceleste pueda disputar otro partido en esta gira europea, que oficiaría como cierre de año.

Un regreso y una ausencia

Las novedades más importantes de la lista son la vuelta del delantero Sergio ‘Kun‘ Aguero (Manchester City, Inglaterra) al plantel luego del accidente automovilístico que lo marginó de los dos últimos dos partidos de las eliminatorias sudamericanas, y también la nueva ausencia de Gonzalo Higuaín (Juventus, Italia).

¿Qué dijo Sampaoli sobre el goleador de Juventus?

Higuain, en otra época de la Selección, besando la camiseta tras un gol

“Higuaín es un jugador que está muy presente, con él no hay que probar nada. Quedará en nosotros evaluarlo para ver si irá al Mundial o no”, comentó Sampaoli en conferencia de prensa, al ser consultado sobre la ausencia del goleador del múltiple campeón italiano.

Luego de los 8 primeros partidos del campeonato italiano, Pipa se ubica en el duodécimo puesto de la tabla de goleadores, con apenas tres anotaciones.

Las sorpresas

Fueron las citaciones de los mediocampistas Diego Perotti, de fugaz paso por Boca Junior y actualmente en la Roma, de Italia, y Matías Kranevitter, exRiver e integrante ahora de la “legión argentina” que juega en el Zenit, de Rusia.

Sobre los futbolistas del medio local

Serán llamados el domingo 5 de noviembre, una vez que concluido la octava fecha de la Superliga.

“Serán cuatro o cinco jugadores del fútbol local. Si hay de Boca y River viajarán a Rusia después del Superclásico”, anticipó Sampaoli.

La lista

A continuación, el listado futbolistas citados, con sus respectivos clubes y valor de mercado elaborado por el sitio Transkermarkt.

Arqueros: Sergio Romero (Manchester United, Inglaterra: u$s 7,2 millones), Agustín Marchesín (América, México: u$s 4,2 millones), y Nahuel Guzmán (Tigres, México: u$s 3,6 millones)

Defensores: Gabriel Mercado (Sevilla, España: u$s 6 millones), Javier Mascherano (Barcelona, España: u$s 9,6 millones), Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra: u$s 36 millones), Federico Fazio (Roma, Italia: u$s 10,8 millones), y Germán Pezzella (Fiorentina, Italia: u$s 7,2).

Mediocampistas: Diego Perotti (Roma, Italia: u$s 20,4 millones), Matías Kranevitter (Zenit, Rusia: u$s 9,6 millones), Ever Banega (Sevilla, España: u$s 10,8 millones), Eduardo Salvio (Benfica, Portugal: u$s 21,6 millones), Emiliano Rigoni (Zenit, Rusia: u$s 8,4 millones), Lucas Biglia (Milan, Italia: u$s 24 millones), Marcos Acuña (Sporting Lisboa, Portugal: u$s 8,4 millones), Ángel Di María (Paris Saint Germain, Francia: u$s 48 millones), Alejandro Gómez (Atalanta, Italia: u$s 21,6 millones) y Leandro Paredes (Zenit, Rusia: u$s 21,6 millones).

Delanteros: Sergio Agüero (Manchester City, Italia: u$s 78 millones), Paulo Dybala (Juventus, Italia: u$s 84 millones), Mauro Icardi (Inter, Italia: u$s 60 millones) y Lionel Messi (Barcelona, España: u$s 144 millones).