Sampaoli, ¿ángel o demonio?

El arribo del director técnico Jorge Sampaoli a la Selección Argentina, tras los pobres resultados obtenidos por Edgardo Bauza, no pasó desapercibida para nadie. Al contrario. La abultada suma de dinero que debió afrontar la endeudada Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para asegurarse los servicios del casildense generó uno de los primeros cuestionamientos en torno a su persona.

Pero a esto se sumaron varias voces críticas de nombres y apellidos con peso propio en el fútbol argentino como los de Diego Maradona, Carlos Bilardo, y hasta César Menotti, quienes cuestionaron (y en algunos casos hostigaron con dureza) la figura del exentrenador de la selección Chile.

No obstante, Sampaoli también recibió elogios de alguno de los entrenadores más importantes del mundo como, por ejemplo, Marcelo Bielsa, el español Luis Enrique, y Eduardo Berizzo.

Maradona castigó con dureza a Sampaoli

“A mí Sampaoli me falseó, me llamó cuando estábamos en la Copa Davis de Croacia y me dijo que me iba a hacer un homenaje en Sevilla. Que me quería conocer, que quería hablar de fútbol, pero cuando llegó a la Selección no me llamó nunca más. Y después me entero que lleva a ocho entrenadores. Para llevar ocho entrenadores que se quede en la casa. ¿Para qué está? Estoy enojado con el ‘Corcho’. Cuando lo llamaron de la Selección se olvidó hasta el nombre de mi vieja. Y con gente que es falsa, mediocre y cree ser más grande de lo que es no andaría jamás. No estoy de acuerdo con él. Se llevó un equipo de fútbol sala a entrenar a la Selección. No sabe más que Bauza, eso te lo firmo ya. Me parece falso. Le tirás una pelota y te la devuelve con la mano. A Sevilla lo dejó en la puerta del cementerio. Todos hablaban del Sevilla de Sampaoli, pero fue a Barcelona y se comió cinco. Si no nos ganaba la final en Chile, no lo conocía ni la familia” (Diego Maradona.

Bielsa elogió al entrenador

“Sampaoli no es mi discípulo, primero porque esa palabra no la compatibilizo conmigo, y segundo porque noté que es mejor que yo. Una de las virtudes de los entrenadores es la flexibilidad. Yo no cedo mis ideas y Sampaoli sí porque tiene un poder de adaptación que yo no tengo. Él resolvió cosas cediendo en la posición original de partida y yo sacrifiqué cosas por no conceder en mi forma de interpretar mi oficio. Por eso creo que es mejor que yo, no podría hacer lo que él hace” (Marcelo Bielsa)

bilardo, otro de los que criticó al casildense

“Don Paoli es de cuarta. Háblenme de técnicos serios, como Menotti. No me ponga nervioso. Hábleme de técnicos en serio, pero no de un técnico de cuarta. Usted tiene que hablarme de Beckenbauer, de Menotti…pero no de cualquiera como este Don Paoli (por Sampaoli). Sampaoli no sirve para nada y sólo es amigo de dos o tres periodistas chilenos que le dieron cuerda” (Carlos Bilardo).

“Sampaoli tiene una filosofía que a mí me gusta y que es atractiva para el espectador. Me gustan los entrenadores con filosofía de ataque. El Sevilla ha sido los últimos años un referente en Europa y en nuestra Liga. Está claro que Sampaoli tiene buen gusto si le gusta el Barça. No sirve de nada comparar entrenadores. Me gusta el estilo de Sampaoli porque es ofensivo y cree que el balón es lo más importante” (Luis Enrique)

“Tiene poca ética. Pongo un ejemplo ¿Qué dirías si yo voy a tu diario y me ofrezco a trabajar por la mitad de tu sueldo para quedarme con tu puesto? Eso lo hizo conmigo y está dispuesto a hacerlo con Barcelona. No espera que lo llamen, va a buscar y eso dentro de mi gremio es mal visto. Como entrenador no le quito méritos, pero como persona, tengo muchos reparos. Es un desastre de persona. Sampaoli está dentro del grupo de gente con la que no quiero tener ningún contacto” (Claudio Borghi).

El "Chiqui" Tapia otro de los defensores del DT

“Tendremos una identidad que nos enamore, queremos que todos se sientan identificados con la Selección. Sin dudas, con él es un antes y un después. Tiene mucha llegada y puede generar un click con los jugadores. Trajimos a un técnico que nos va a sacar de la situación en la que estábamos, porque nos encontrábamos adormecidos y no teníamos identidad de juego. Dirigencialmente se necesitaba un técnico tan importante como Sampaoli, que es el mejor del mundo. Los jugadores necesitaban alguien de carácter, con personalidad para conducir y se ve reflejado en esto. Estábamos adormecidos y no teníamos identidad de juego” (Claudio “Chiqui” Tapia)

El Flaco Menotti remarcó que "no entiende" la propuesta de Sampaoli

“No es lo mismo dirigir al Sevilla que a la Selección Argentina. Sobre todo si tenés a Messi y a esos futbolistas que juegan en equipos muy importantes. Ponen drones, dan charlas, 14 tipos para laburar y después Messi sale corriendo para adelante a ver si se puede gambetear a todos. El fútbol es como el tango, no se puede andar corriendo todo el tiempo. El fútbol tiene pausa, tiene aceleración, tiene ritmos, tiene cambios. La Argentina juega desde el vértigo, y eso es el peor enemigo de un futbolista. Los tiempos y la falta de experiencia se lo devoran. No entiendo al equipo, lo digo con bastante prudencia porque no hablé nunca con Sampaoli, pero no lo entiendo. No sé cómo juega” (César Luis Menotti)

“Jorge es un hombre capacitado para un cargo como ese, que intentará con una generación de futbolistas muy buenos ganar el Mundial. Jorge es un entrenador que ha desarrollado un sistema de juego en el que cree y tiene la gran capacidad de convencer a sus futbolistas” (Eduardo Berizzo)

“Con una Selección de amigos como ésta prefiero enemigos. Si ésta es una selección de amigos y vamos cambiando de entrenadores, ¿habrá alguien que se anime a sacar a alguno de estos amigos?. Jorge Sampaoli ni Simeone o quien traiga, va a poder modificar la mente del jugador argentino de este momento en la Selección. Estos chicos pasarán a la historia como los mejores, pero sin haber ganado nada. Este es el mejor plantel que pudo haber tenido Argentina en los últimos 10 años, pero por desgracia no alcanzaron lo que otros sí pudimos de diferentes maneras” (Mario Kempes)

“Tenemos un técnico que sabe muy bien lo que hace. Con mucha experiencia, lo demostró en Chile. Hay que dejarlo trabajar tranquilo, que él elija al que mejor esté en ese momento. Es importante que trabaje tranquilo para que llegue al Mundial y elija bien a sus jugadores” (Carlos Tevez)

“Jorge es muy organizado para el scouting. Él y todos sus colaboradores saben todo. Entonces no es necesario que le diga nada” (Juan Manuel Lillo, ex DT Atlético Nacional de Medellín).