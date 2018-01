Rusia recibe el año del Mundial con un millonario aumento de su presupuesto

Arrancó finalmente el esperado año del Mundial de Rusia. A partir de ahora las noticias vinculadas con el evento irán "in crescendo" hasta el puntapié inicial que se llevará a cabo el 14 de junio cuando se enfrenten el local con Arabia Saudita.

En este sentido y nuevamente sin ofrecer mayores explicaciones, Rusia agregó u$s 325 millones (19.100 millones de rublos) al gasto del gobierno para la organización de la Copa mayor de la FIFA.

De esta forma, el gasto total ya se ubica en u$s 10.800 millones (638.800 millones de rublos), y todo el incremento provendrá de los fondos presupuestales federales, que ahora absorben cerca de 55% del presupuesto total. El aumento echa por tierra los intentos previos por reducir costos por medio de una disminución del número de hoteles de lujo que serían construidos y el recorte de gastos en otros proyectos de infraestructura.

De momento el comité organizador del Mundial no ha ofrecido comentarios respecto a la razón del aumento, que fue anunciado luego de que un documento sobre la actualización presupuestal fuera publicado en la base de datos legal del gobierno que encabeza Vladimir Putin. En el informe se explicaba que el dinero extra sería destinado en su mayoría a proyectos de construcción o de reparación de instalaciones relacionadas al campeonato de selecciones, sin especificar cuáles proyectos en particular.

Vale la pena destacar que se trata del tercer aumento de presupuesto anunciado en los últimos meses.

Al obtener la organización de la competencia, Rusia se comprometió a la construcción de nueve estadios y a la renovación de otros tres en las 11 ciudades que acogerán la competición.

El total del gasto de Brasil 2014 trepó a más de u$s 11.000 millones, el más alto de la historia.

En Sudáfrica 2010 se gastaron u$s 6000 millones; en Alemania 2006 unos u$s 2000 millones; y en Francia 98 y Estados Unidos 94, menos de u$s 1000 millones.

Por otra parte, la FIFA anunció que tiene a disposición u$s 70 millones para distribuir entre los clubes cuyos jugadores integren algún plantel que juegue el Mundial. Se trata de aproximadamente u$s 2800 por cada día que un jugador cumpla labores en la Copa. El dinero se repartirá entre el actual equipo del futbolista y cualquier otro club del cual haya sido parte en las Eliminatorias mundialistas.