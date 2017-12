Rusia 2018: quiénes serían los campeones en 5 rubros de economía y desarrollo

El fixture y los cruces del Mundial de Rusia ya quedaron definidos. Brasil, España, Alemania y Francia son los favoritos además de la Argentina, mientras que la ‘Roja’, Portugal, Irán y Marruecos parecen integrar el “grupo de la muerte”.

Pero si el campeonato se definiera por los índices económicos, ¿cuáles serían los principales aspirantes y las zonas más competitivas?

Neymar, astro de la seslección de Brasil, la más cara del Mundial

Comenzando por el indicador más próximo a lo propiamente futbolístico, el plantel más cotizado por el mercado es el de Brasil, que vale u$s 805,8 millones, seguido por Alemania, Francia (ambos de u$s 763,8 millones) y España (u$s 772,2 millones). ¿Argentina? El plantel tiene un valor de u$s 634,2 millones, el quinto de mayor precio.

Si se calculara la cotización promedio de cada grupo, la zona más valiosa sería la E que la ‘Verdeamarela’ comparte con Suiza, Costa Rica y Serbia (u$s 323.375.000), seguida de cerca por el grupo B de España, Portugal, Irán y Marruecos (u$s 319.300.000). En la otra punta, la zona A que integran Rusia, Uruguay, Egipto y Arabia Saudita tienen el valor medio más bajo, con u$s 134.675.000. El grupo D de Argentina, Croacia, Nigeria e Islandia posee una cotización promedio de u$s 293.200.000.

Desarrollo Humano

Suiza, el país con el mejor IDH de los que juegan el Mundial

Tomando el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 2016, Suiza y Australia poseen el nivel más alto con 0,939; seguido por Alemania (0,926), Dinamarca (0,925) e Islandia (0,921). El más bajo lo tiene Senegal, con 0,494, seguido por Nigeria (0,527).

El cálculo medio por cada zona de este indicador sitúa en primer lugar al grupo F, que la selección germana comparte con México, Suecia y Corea del Sur; apenas por encima del C, integrado por Francia, Perú, la selección danesa y los oceánicos. El nivel medio más bajo en este rubro lo poseería el grupo H que componen Polonia, Colombia, Japón y Senegal con 0,745. La zona D de la selección nacional es la segunda con el IDH promedio más bajo (0,776).

Producto Bruto Interno

De los participantes en el Mundial, Japón es el del PBI más alto

En cuanto al Producto Bruto Interno (PBI) de 2016, la cifra más alta la presenta Japón, con u$s 4,9 billones, seguido por Francia (u$s 3,4 billones) e Inglaterra (u$s 2,6 billones, datos de Reino Unido). El más bajo lo posee Senegal (u$s 14.700 millones), seguido por Islandia (u$s 20.000 millones); no obstante, este último país tiene poco más de 300.000 habitantes, el país con menor población en disputar un mundial.

El PBI promedio más alto lo posee el grupo H que comparten Japón, Polonia, Colombia y Senegal, con una cifra que supera los u$s 1,4 billones. El más bajo lo tiene el grupo D de Argentina, con u$s 255.000 millones.

También se puede realizar un análisis del PBI per cápita de los participantes al combinar el PBI con la población. El grado más alto lo presenta Islandia con u$s 59 mil, seguido por Suecia con u$s 51 mil. El más bajo es el de Senegal, con u$s 958. El promedio grupal más alto lo poseería la zona C con u$s 40.304, mientras que el más bajo sería el grupo A con u$s 11.913. La zona D de Argentina tendría un nivel intermedio, con u$s 21.674.

Población y expectativa de vida

En materia de población (datos de 2015), el número mayor lo presenta Brasil con 207,6 millones de habitantes, seguido por Nigeria, que tiene casi 186 millones. Si la cifra de población se promediara por zonas, el grupo A que encabeza Rusia lideraría con 68,9 millones, mientras que el grupo G de Bélgica, Inglaterra, Túnez y Panamá sería el de nivel más bajo con 23 millones.

Finalmente, la expectativa de vida (datos de 2016) más alta la posee Japón con 83,8 años, seguido por España (83,4 años); mientras que la cifra más baja pertenece a Nigeria, con 53 años. El mayor promedio grupal en este aspecto es el del grupo F que componen Alemania, México, Suecia y Corea del Sur (80,7 años), mientras que el menor corresponde al grupo D (72,4 años) de Argentina, traccionado por la bajísima cifra de las ‘Águilas’ africanas.