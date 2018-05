Rusia 2018: ¿quiénes fueron los convocados ‘sorpresa’ argentinos en los últimos 10 mundiales?

Un mundial de fútbol genera cada cuatro años (casi siempre) un interés inusitado, incluso, en aquellas personas a las que no les suele interesar el fútbol local o internacional.

Porque aunque casi siempre lleguen las mismas selecciones a las instancias finales, cada cita mundialista también otorga diversas sorpresas, entre ellas, la convocatoria inesperada de determinados jugadores.

A continuación, un breve detalle de los convocados ‘sorpresa’ que formaron parte de las listas definitivas de los últimos 10 mundiales, es decir, desde 1978, el primer mundial ganado por la Argentina en condición de local.

Antes del inicio del Mundial de Brasil 2014, el director técnico de la Selección Argentina, Alejandro Sabella, entregó una lista preliminar con varios nombres que resultaron sorpresivos.

Demichelis y Enzo Pérez, las sorpresas de Sabella

Por ejemplo, quedó afuera el mediocampista Ever Banega, que había sido convocado para la mayoría de los partido de ese proceso, mientras que fueron llevados al torneo en el país vecino el volante Enzo Pérez y el defensor Martín Demichelis, quiénes apenas habían jugado un partido en el equipo durante la Era Sabella.

Cuatro años antes, para el Mundial de Sudáfrica 2010 y bajo el mando de Diego Maradona al frente del equipo resultaba incluso más difícil aventurar quiénes serían los 23 futbolistas designados.

¿El motivo? Durante dos años de gestión, tras la salida de Sergio Batista de la dirección técnica, Maradona probó a un total de 108 futbolistas.

Mariano Echeverría, Walter Acevedo, Leonel Galeano, Ignacio Canuto, Jesús Méndez, Patricio Toranzo, Juan Pablo Pereyra, José Luis Fernández y Cristian Villagra fueron algunos de los nombres citados por Maradona durante su proceso.

Garcé, filmando las tribunas argentinas en Sudáfrica

Sin embargo, la gran sorpresa en la lista definitiva fue la inclusión de Ariel Garcé –a quien los hinchas argentinos hasta le dedicaron una bandera para pedirle que trajera alfajores luego de su estadía en Sudáfrica-, quién ni siquiera era titular indiscutido en Colón de Santa Fe, donde se desempeñaba por aquel entonces.

“Tuve un sueño en el que vi a Garcé trayéndome la Copa”, fue la justificación de Maradona tiempo después para argumentar el motivo por el cuál convocó al exdefensor lateral de River Plate.

Luego de un excelente trabajo en las divisiones juveniles, que lo depositó en la Selección Mayor luego de que Marcelo Bielsa se quedara “sin energías”, José Pekerman elaboró una lista mundialista que contó con varias sorpresas, sobretodo, a partir de algunas ausencias de jugadores históricos.

Samuel y Zanetti, los históricos que Pekerman dejó afuera

Por ejemplo, los defensores Walter Samuel y Javier Zanetti debieron observar el certamen desde sus hogares pese a que había sido piezas fundamentales en el anterior proceso.

Sin embargo, la sorpresa más importante ocurrió en el arco: Oscar Ustari, con apenas 20 años, y ningún partido en el equipo, se convirtió en el tercer arquero del plantel luego de ganarle la pulseada a Germán Lux, convocado regularmente y titular en la Copa Confederaciones de 2005, en la que Brasil goleó por 4 a 1 a la Argentina.

El Mundial de Corea-Japón 2002 quedará grabado para siempre como una de las grandes desilusiones de la Selección Argentina en un torneo de este tipo. Señalado como máximo favorito a quedarse con el certamen, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa fue eliminado en la fase de grupos.

Caniggia no jugó ni un minuto en Corea-Japón 2002

El entrenador rosarino, que había confiado en la base de un equipo cuyo pico de rendimiento lo había alcanzado en las Eliminatorias Sudamericanas, eligió convocar sorpresivamente a Claudio Paul Caniggia, que ya tenía 35 años, en lugar de Javier Saviola, de buen presente en Barcelona de España.

Pese a ser criticado con dureza por parte de la prensa, el director técnico Daniel Passarella, consiguió renovar la base de la Selección Argentina durante su proceso. Marcelo Gallardo, Juan Sebastián Verón, y Zanetti fueron algunos de los nombres a quién el técnico les dio un lugar desde el arranque del ciclo.

A último momento, Passarella se decidió por Balbo

Antes de la fecha límite exigida por FIFA, Passarella presentó una lista con 21 nombres y dejó abierto un solo lugar. En aquel momento, la última plaza la disputaban, según la prensa deportiva, Hernán Díaz, Christian Bassedas, y Caniggia. Sin embargo, fue Abel Balbo quién ingresó con el último suspiro, y generó la única sorpresa de la lista del Kaiser.

La Selección Argentina había ingresado por la ventana al Mundial de los Estados Unidos 1994. Luego de permanecer 33 partidos invicta y ganar 2 Copas América (Chile 91 y Ecuador 93), el equipo dirigido por Alfio Basile cayó vapuleado por 5 a 0 como local ante Colombia y debió jugar un repechaje ante Australia.

El pedido popular hizo que Diego Maradona regresara al plantel junto a Carlos Mac Allister y Hugo “Perico” Pérez, entre otros nombres y la Argentina sorteó, con sufrimiento, la agónica instancia.

Ortega reemplaza a Maradona en EE.UU. 94. Diego después se iría acompañado por la 'enfermera'

Pero la gran sorpresa fue la convocatoria de Ariel Ortega, de apenas 20 años y que había debutado apenas seis meses atrás en la Selección Mayor, en un amistoso ante Alemania.

En cambio, el mediocampista Darío Franco, que había sido una pieza clave en el arranque del ciclo, fue desafectado a último momento pese a haberse recuperado a tiempo de una dura lesión sufrida en el debut del equipo argentino en la Copa América de Ecuador 1993.

El Mundial de Italia 1990 dejó en el recuerdo de los hinchas argentinos la inolvidable canción Un’State Italiana – interpretada por Gianna Nannini y Edoardo Bennato-, los penales atajados por Sergio Goycochea y las lágrimas de Maradona tras la derrota por 1 a 0 en la final ante Alemania.

A la hora de confeccionar la lista, el director técnico Carlos Bilardo optó por dejar afuera a buena parte de la base que se consagró en el Mundial de México 1986.

Calderón, la sorpresa de Bilardo para revalidar el título en Italia 90

La mayor sorpresa de la lista definitiva fue la inclusión de Gabriel Calderón, que ingresó a la lista definitiva cuando faltaba menos de un mes para el inicio del mundial en lugar de Jorge Valdano, que se había preparado especialmente a pedido de Bilardo durante seis meses pese a haberse retirado en 1987.

Cuatro años antes, antes del inicio del inolvidable Mundial de México 1986, Bilardo ya había pasado por una situación similar al desafectar del plantel a jugadores emblemáticos como el arquero Ubaldo Fillol.

Bilardo convocó a Zelada como tercer arquero en México 86

El lugar de Fillol, campeón del mundo en Argentina 1978, fue ocupado por Miguel Zelada, que jugaba en América de México y Bilardo consideró que estaba “adaptado a la altura del Distrito Federal”.

No obstante, Bilardo también dejó afuera de la lista definitiva a Alejandro Sabella y Miguel Angel Russo, jugadores provenientes de Estudiantes de La Plata, y los reemplazó por Julio Olarticoechea, que no había tenido oportunidad de jugar en los últimos dos años, y a Héctor Enrique, que no había sido citado hasta ese momento.

Cuatro meses antes del Mundial de España 1982, el director técnico de la Selección Argentina, César Luis Menotti, convocó a 25 futbolistas entre los que se encontraba la base del plantel que se había consagrado en la Argentina, en 1978.

A esa base de jugadores se sumó el delantero Ramón “Pelado” Díaz y Maradona, de excelente nivel en el Mundial Juvenil de Japón 1979. Si bien debía dar de baja a tres futbolistas, a último momento Menotti desafectó a cuatro: Edgardo Bauza, Enzo Bulleri, Raúl Chaparro y Jorge Gordillo.

Santamarina, la sorpresa de Menotti en España 1982

El lugar que quedaba vacante fue ocupado por Santiago Santamaría, quien había renunciado a la Selección meses atrás.

La consagración en el Mundial de Argentina 1978 fue un premio a la decisión de la AFA de sostener a un entrenador durante cuatro años más allá de los resultados que pudiera obtener.

Ese suele ser el momento indicado por la prensa como el verdadero surgimiento de la Selección Argentina, que había sufrido un desorden alarmante tiempo atrás que le había impedido coronar a varias generaciones de futbolistas excelsos.

La sorpresa en esa lista definitiva fue la exclusión de Diego Maradona.

Menotti excluyó a Maradona de la lista definitiva de Argentina 1978

Menotti había incluido a Maradona entre los 25 futbolistas que se prepararían con vistas a ese torneo, pese a que aún no tenía dos años jugando en la Primera División del fútbol argentino.

Sin embargo, antes del inicio del certamen, el técnico desafectó a Maradona, Víctor Bottaniz y Humberto Bravo.

Y ahí apareció la gran sorpresa. Menotti convocó a Norberto Alonso, quien casi no había formado parte del ciclo previo porque había dejado de ser tenido en cuenta a raíz de su paso por el fútbol francés.