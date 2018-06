Rusia 2018: los cuatro jugadores que valen menos que un monoambiente en Belgrano

El Mundial de Rusia reunirá a los futbolistas más caros del planeta. En total los 736 jugadores valen más de u$s 12.224 millones y 17 de ellos están cotizados en más de u$s 100 millones. No obstante, hay algunos futbolistas que tienen mucho menor valor de mercado y no superan los u$s 100 mil, según el sitio especializado Transfermarket.

Tal es así que hay cuatro futbolistas que estarán en la cita mundialista con un valor menor al que tiene un departamento en el barrio de Belgrano, que cuesta por lo menos u$s 60.000.

Sergei Ignashevich

El jugador con menos valor de mercado es el veterano Sergei Ignashevich de la selección rusa. De gran trayectoria, el zaguero central de 38 años es un histórico del CSKA de Moscú, donde juega desde 2003. Su valor de mercado, según Transfermarket, asciende a los u$s 29.536. Su baja cotización se debe a sus 38 años y a estar cerca del retiro.

Ignashevich es el jugador con más presencias en la selección rusa.

Ignashevich es el jugador con más apariciones en el combinado nacional, con 120 y 8 goles marcados. Desde su debut internacional en agosto de 2002 disputó el Mundial 2014 y las eurocopas 2008 y 2012. A nivel clubes ganó 7 ligas rusas, 6 copas domésticas y una Copa UEFA (actualmente Europa League).

Ikechukwu Ezenwa

El nigeriano Ezenwa, de 29 años, es el arquero suplente de una de las selecciones que enfrentará a la Argentina en el Grupo D. Su valor de mercado es de u$s 59.072

Pese a contar con una larga trayectoria en las categorías juveniles del combinado de Nigeria, aún sigue en la poco competitiva liga de su país, en el Enyimba. Su debut en la selección mayor se produjo en julio de 2015.

Daniel Arzani

El joven delantero de 19 años es una de las promesas del fútbol australiano y estará en el Mundial de Rusia. Sin embargo, su proyección todavía no se plasmó en su valor de mercado, que es de u$s 59.072.

A sus 19 años, Arzani buscará sobresalir en su primer mundial.

Actualmente se desempeña en el Melbourne City de Australia.

Abdullah Al Khaibari

El futbolista de Arabia Saudita de 21 años juega en el Al Shabab de su país. Su valor de mercado también es de u$s 59.072. El mediocampista tiene cuatro partidos en el combinado nacional y estará en el Mundial de Rusia, en el Grupo A con Uruguay, Rusia y Egipto.