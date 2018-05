Rusia 2018: las figuras que se quedaron afuera de las listas

Cada cuatro años el Mundial reúne a futbolistas de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. No obstante, en Rusia 2018 no pasarán desapercibidos los fantasmas que se notarán por su ausencia en las canchas. Se trata de figuras no menos conocidas que se perderán la máxima cita deportiva: a pesar de que sus respectivas selecciones se clasificaron, los entrenadores decidieron dejarlas afuera de las listas pese a su prestigio y talento.

En Argentina, el mayor ejemplo es el de Mauro Icardi, goleador de la Serie A italiana, que se encuentra detrás en la Selección por Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín, por lo que Jorge Sampaoli decidió no convocarlo. A continuación, un repaso de los nombres más rutilantes que quedaron afuera de las listas.

Mario Gotze (Alemania)

El autor del gol en la final del último mundial es el gran ausente. El futbolista del Bayern Münich tiene apenas 25 años pero atravesó una larga seguidilla de peripecias en su carrera. Deslumbró en el Borussia Dortmund, fue comprado por el gigante alemán y brilló en el Mundial de Brasil, pero luego sufrió inconvenientes en su metabolismo que casi acabaron con su carrera en 2017. Después de un año de inactividad logró recuperarse, pero no le alcanzó para estar entre los seleccionados por Joachim Low.

Karim Benzema (Francia)

Benzema no juega con Les Blues desde 2015 (Reuters)

A pesar de que era esperable su ausencia, sus últimas temporadas en el Real Madrid lo entronizan como uno de los delanteros más decisivos del planeta. Es que Benzema no juega con la selección francesa desde 2015 por motivos extrafutbolísticos, incluso no estuvo en la Eurocopa 2016, y ya avisó que no integrará el combinado nacional mientras Didier Deschamps sea el entrenador. A sus 30 años, deberá apostar a estar en la edición de 2022.

Joe Hart (Inglaterra)

El arquero de 31 años fue una de las figuras del Manchester City que se coló entre los equipos más importantes de Europa a principios de esta década y se consolidó como el arquero indiscutido de la selección inglesa. Tras la fatídica actuación del conjunto inglés en Brasil 2014, el seleccionador Gareth Southgate apostó por una renovación, y decidió prescindir de Hart.

Jack Wilshere (Inglaterra)

Supo ser una de las promesas del Arsenal de los últimos años y convertirse en una de las más promisorias apariciones de la selección inglesa. No obstante, su irregularidad y la mala fortuna con las lesiones no lo dejaron desplegar su talento. Si bien fue parte de los planteles del Mundial 2014 y de la Eurocopa 2016 y apenas tiene 26 años, los cambios de Southgate lo relegaron de la lista definitiva.

Zlatan Ibrahimovic (Suecia)

No habrá regreso de Zlatan (Reuters)

Si bien se retiró de la selección sueca después de la eliminación en la Eurocopa 2016, la sorpresiva clasificación del conjunto escandinavo en el repechaje frente a Italia hizo soñar a muchos con la presencia de Zlatan en Rusia. Si bien el atacante realizó algunas insinuaciones hace unos meses, la Federación Sueca de Fútbol comunicó formalmente que no estará en Rusia.

Radja Nainggolan (Bélgica)

Es uno de los mediocampistas más completos del fútbol europeo y despliega su talento en la Roma, que la pasada temporada llegó a semifinales de la Champions League. Versátil y potente, es pretendido por los grandes de Europa, pero el entrenador de Bélgica, el español Roberto Martínez, decidió dejarlo afuera de la lista mundialista por "motivos tácticos".

Anthony Martial (Francia)

La superpoblación de talentos en la selección francesa iba a generar ausencias rutilantes indefectiblemente. Didier Deschamps eligió a los 23 y dejó afuera a Martial, el joven de 22 años por el que el Manchester United pagó 80 millones de euros hace tres temporadas. Sin embargo, tendrá más oportunidades en los próximos mundiales.

Cesc Fábregas (España)

Cesc Fábregas se pierde su cuarto Mundial (Reuters)

El histórico de la selección española se perderá de jugar su cuarto mundial. Si bien apenas tiene 31 años y aún milita en el poderoso Chelsea de Inglaterra, el entrenador Julen Lopetegui apostó por futbolistas con mayor presente como Isco, Asensio y Thiago.

Álvaro Morata (España)

Una de las ausencias más sorpresivas es la de la de Morata. Pese a ser uno de los delanteros españoles con mejor presente, Lopetegui lo apartó y prefirió a Diego Costa y a Rodrigo. Con apenas 24 años y un buen momento en el Chelsea, deberá esperar al Mundial 2022.

Lucas Moura (Brasil)

Emergió como una de las figuras más rutilantes del fútbol brasileño al mismo tiempo que Neymar, pero su poca actividad en el PSG y un préstamo al Tottenham lo relegaron de las primeras planas. Si bien fue un cotidiano convocado en la selección brasileña en los últimos años, el entrenador Tité optó por otros futbolistas con mejor presente y dejó a Lucas sin Mundial. Hoy tiene 25 años y podrá aspirar al de 2022.

David Luiz (Brasil)

David Luiz, zaguero del Chelsea (Reuters)

El zaguero del Chelsea fue una de las caras de la selección brasileña de los últimos años. Si bien fue uno de los sobrevivientes de la goleada 7 a 1 de Alemania en el mundial pasado, sus presencias en la selección se diluyeron a tal punto que Tité lo dejó fuera de la lista definitiva.

Claudio Pizarro (Perú)

El mejor futbolista peruano del siglo XXI fue el motor de su selección en las últimas dos décadas, pero nunca logró alcanzar la clasificación a la máxima cita deportiva. Con el ingreso de Perú al Mundial, muchos esperaban ver al exdelantero del Bayern Munich y del Chelsea en la lista de Ricardo Gareca, pero el 'Tigre' decidió inclinarse por otras opciones, a pesar de que Paolo Guerrero, el sucesor futbolístico de Pizarro, no podrá estar por una sanción por doping.