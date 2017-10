Rusia 2018: la ausencia de EE.UU. provoca un "desastre" económico

Estados Unidos disputó todos los mundiales desde 1990 a la fecha, y estaban convencidos que el de Rusia no sería la excepción teniendo en cuenta el notable progreso que han venido mostrando sus futbolistas. Sin embargo y a pesar de jugar contra equipos supuestamente "inferiores" (Honduras, Panamá, y Trinidad y Tobago), no pudo clasificar.

Y esta eliminación es la gran noticia deportiva del año, también en materia económica. Pensando como todos que Estados Unidos iba camino a convertirse en potencia futbolística, Fox Sports pagó a la FIFA más de u$s 400 millones por los derechos de transmisión de los mundiales de Rusia y Qatar, cuatro veces más que el contrato previo firmado por las cadenas ESPN y Univisión.

Es la suma más grande que haya pagado una televisora local por el "soccer". La eliminación le representa una pérdida no menor a u$s 200 millones, según relevan en El Observador de Uruguay. Sin Estados Unidos en Rusia también perderán millones compañías que ya tienen contrato como auspiciantes mundialistas, entre las que se encuentran Coca-Cola, AT&T, Anheuser-Busch InBev y Johnson. Además, muchas otras empresas que pensaban anunciar y esperaban la confirmación de la clasificación, ya no lo harán.

Fox Sports planeaba enviar a Rusia a 450 profesionales, la producción más amplia del canal en 25 años, según informaba Sports Illustrated hace unas semanas. La idea era hacer de un Mundial un acontecimiento del tamaño de los Juegos Olímpicos, con más de 350 horas de programación y más partidos emitidos que los últimos cuatro campeonatos juntos.

Además, a este "desastre" se le suma que la Copa que se llevará a cabo en Qatar se va a desarrollar en octubre o noviembre, fechas en las que el consumo televisivo estadounidense está enfocado por el fútbol americano, el béisbol y el básquetbol, todas disciplinas mucho más vistas y exitosas que el fútbol.

El drama también lo es para la federación de fútbol de Estados Unidos, porque se pierde el dinero que entrega la FIFA a los países que acceden al evento, lo cual es problemático también para las categorías inferiores, que luce bien en el país y se quedará sin fondos.

Y para la MLS, una liga que la temporada pasada se expandió y aceptó nuevos equipos. Incluso para las perspectivas de cara a organizar un nuevo gran campeonato. Aspiraban a ello en 2026 y siguen siendo favoritos, pero sin respaldo de la audiencia las cosas se pueden poner más complicadas, de acuerdo a El Confidencial de España.

El principal candidato a ser el próximo entrenador de la selección y reemplazar al renunciado Bruce Arena es el uruguayo Tabaré Ramos, quien hizo un gran trabajo de transformación de la Sub-20 estadounidense.