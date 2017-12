Rusia 2018: la Selección Argentina integra el tercer grupo más caro del Mundial

Islandia, Croacia y Nigeria, en ese orden, serán los primeros rivales que la Seleccion Argentina deberá sortear en su búsqueda por alcanzar la final del Mundial de Rusia 2018. Junto a la Selección Argentina, estos equipos integran el Grupo D, cuyo valor de mercado asciende a 1172,8 millones de dólares, según el sitio Transfermarkt, cifra que lo ubica en la tercera posición de los más caros de la competencia.

El valor del plantel argentino, el quinto más caro entre los conjuntos que participarán del certamen, asciende a u$s 634,2 millones, apuntalado en buena parte por la cotización del capitán y crack de Barcelona, de España, Lionel Messi, que alcanza los u$s 144 millones.

Modric es el encargado de manejar los movimientos ofensivos del combinado croata

Croacia, en tanto, llega a los u$s 353,7 millones y es el octavo más caro del torneo, en gran medida gracias a las cotizaciones de los mediocampistas Ivan Rakitic (Barcelona) y Luka Modric (Real Madrid) que ascienden a u$s 54 millones y u$s 48 millones, respectivamente.

El precio del plantel de Nigeria, que en el último amistoso goleó por 4-2 al equipo argentino dirigido por Jorge Sampaoli, alcanza los Nigeria u$s 110,1 millones, se ubica en la vigésima primera posición dentro de los conjuntos más caros. En él se destacan las cotizaciones de los Ahmed Musa, Kelechi Ienacho, Wilfred Ndidi (todos en el Leicester City, de Inglaterra), que ascienden a u$s 20,4 millones, u$s 18 millones, y u$s 16,8 millones, respectivamente.

En tanto, el valor de mercado del plantel de Islandia, que se ubica en la vigésimo cuarta posición y es la ‘Cenicienta’ del certamen, ronda los u$s 74,8 millones. En este equipo se destaca la presencia del mediocampista ofensivo de Everton, de Inglaterra, cuya cotización llega a u$s 36 millones.

¿Qué pasa con los otros grupos?

Los brasileños Neymar (derecha) y Marcelo festejan un gol a Uruguay

El Grupo E, integrado por Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia, es el más caro del mundial, al alcanzar un valor de mercado que supera los u$s 1294,3 millones, de los cuáles la selección brasileña, la más cara del planeta, aporta más de u$s 805 millones. En el Scratch se destaca la cotización de Neymar, crack del PSG francés, que asciende a u$s 180 millones.

En segundo lugar se ubica el Grupo B, conformado por Portugal, España, Marruecos, e Irán, al alcanzar los u$s 1277,2 millones, en buena medida gracias al aporte del plantel integrado por Cristiano Ronaldo y la selección española, la segunda más cara del planeta.

En cambio, sorpresivamente, el plantel más barato del Mundial es el que integra Rusia, el anfitrión, al sumar apenas 537,8 millones. ¿Los motivos? Arabia Saudita aporta poco más de u$s millones y Egipto 101,4 millones. En Uruguay, el duodécimo plantel más caro del torneo, se destaca la presencia de su dupla de atacantes conformada por Luis Suárez (Barcelona) y Edinson Cavani (PSG, de Francia) cuyas cotizaciones alcanzan u$s 108 millones y u$s 54 millones, respectivamente.

A continuación el valor de los diferentes grupos, en orden descendente:

GRUPO E (u$s 1294,3 millones): Brasil u$s 805,8 millones (1); Suiza u$s 219,6 millones (15); Costa Rica u$s 26,1 millones (30); y Serbia u$s 242,8 millones (13).

GRUPO B (u$s 1277,2 millones): Portugal u$s 334,8 millones (9); España u$s 772,2 millones (2); Marruecos u$s 118 millones (20); Irán u$s 52,2 millones (26).

GRUPO D (u$s 1172,8 millones): Argentina u$s 634,2 millones (5); Islandia u$s u$s 74,8 millones (24); Croacia u$s 353,7 millones (8); Nigeria u$s u$s 110,1 millones (21).

GRUPO C (u$s 1061,5 millones): Francia u$s 763,8 millones (4); Australia u$s 51,3 millones (27); Perú u$s 39,1 millones (28); Dinamarca u$s 207,3 millones (16).

GRUPO G (u$s 1053,1 millones): Bélgica u$s 602,7 millones (6); Panamá u$s 6,3 millones (32); Túnez u$s 37,3 millones (29); Inglaterra u$s 406,8 millones (7).

GRUPO F (u$s 1040,2 millones): Alemania u$s 763,8 millones (3); México u$s 143,4 millones (18); Suecia u$s 125,8 millones (19); Corea u$s 82,4 millones (23).

GRUPO H (u$s 828,5 millones): Polonia u$s 264,3 millones (10); Senegal u$s 261 millones (11): Colombia u$s 239,9 millones (14); Japón u$s 63,3 millones (25).

GRUPO A (u$s 538,7 millones): Rusia u$s 166,3 millones (17); Arabia Saudita u$s 22,5 millones (31); Egipto u$s 101,4 millones (22); Uruguay u$s 248,5 millones (12).