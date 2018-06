Rusia 2018: la FIFA va a la guerra contra la reventa, que no cede

La FIFA alega razones de seguridad para combatir la reventas, pero hay u$s 500 millones en juego

A una semana del inicio del Mundial de Rusia, y con el objetivo de "proteger a los aficionados y evitar la reventa no autorizada de localidades", la FIFA lanzó un fuerte mensaje hacia los revendores y el público anunciando que interpuso una denuncia penal contra Viagogo en la Fiscalía General de Suiza por infringir la legislación de competencia desleal.

Según comunicaron desde la entidad, durante los últimos meses recibieron numerosas quejas de particulares, organizaciones de protección al consumidor y otros actores del mercado motivadas por la conducta "opaca y engañosa" de la mencionada empresa.

En consecuencia, la FIFA decidió tomar cartas en el asunto siguiendo la pauta marcada por otras asociaciones que ya habían denunciado a Viagogo por "sus prácticas fraudulentas".

De acuerdo a lo publicado en el sitio oficial de la Federación "la lucha contra el mercado secundario de entradas" es para darle prioridad "a la seguridad de los aficionados y aplicar un modelo justo de precios", aunque está claro que el organismo está mandando una clara advertencia de que no va a permitir bajo ningún punto de vista que nadie se meta en su negocio de al menos u$s 500 millones.

En este sentido, mantuvo una reunión con la UEFA para actuar de forma coordinada frente a las plataformas ilegales; de la misma forma que comenzó a colaborar con la Fédération Romande des Consommateurs (protección de consumidores de la Suiza francófona), una organización que lucha activamente contra la reventa.

La FIFA considera que esta actividad es un asunto "muy grave, y es consciente de que la transferencia o reventa no autorizadas de entradas pueden acarrear consecuencias nefastas de cara a la seguridad del evento". A raíz de lo anterior, recomienda a los hinchas evitar la adquisición de tickets en plataformas o a vendedores no autorizados, y recuerda que FIFA.com/tickets es la única página web oficial y legítima donde se pueden obtenerse localidades para la inminente Copa. También remarcó que las localidades adquiridas en canales de distribución no autorizados, incluidas obviamente todas aquellas vendidas por Viagogo "se anularán en cuanto se detecten", y se reserva el derecho a denegar la entrada al estadio a toda persona en posesión de una de estas entradas.

Sin embargo, y apesar de todas estas advertencias, en Viagogo todavía se siguen ofreciendo entradas, y con precios altísimos. Por ejemplo, para el partido de Argentina contra Islandia van desde los $ 25.000 hasta los $ 40.000; en tanto que para el encuentro inaugural entre el local y Arabia se venden en sumas que van desde los $ 16.000 hasta los $ 25.000; y para la Final llegan hasta los $ 100.000. En todos los casos, el costo oficial más alto es de u$s 1100.