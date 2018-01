Rusia 2018: la FIFA repartirá u$s 8500 por día por cada jugador que cedan los clubes

A través de un nuevo presupuesto, la FIFA reveló que su Programa de Beneficio para los Clubes entrará en vigor nuevamente durante la próxima Copa del Mundo a jugarse en Rusia y que se encargará de "subsanar" económicamente la ausencia de los jugadores convocados con cada equipo.

Con el uso de un formulario de por medio, cada institución que quiera recibir esta remuneración por el tiempo en que sus integrantes se encuentran con su respectivo combinado nacional deberá solicitarlo a la Federación, la cual ha determinado la entrega de un total de u$s 8530 por día de participación.

Se estima que un total de 736 futbolistas participarán durante un periodo que abarca desde dos semanas antes del partido inaugural del Mundial hasta un día después de finalizada su participación en la competición, y eleva la inversión del ente en este sentido a u$s 209 millones. La retribución se destinará al club o a los clubes en el/los que militó el jugador durante los dos años previos al día posterior de la eliminación de su selección en el torneo, no siendo relevante si un jugador disputa o no un partido, y será la federación local la encargada de repartir las partes correspondientes.

Se trata de un aumento sustancial de la compensación a repartirse, tomando en cuenta las dos últimas ediciones de la Copa, en donde el fondo fue de u$s 70 millones para Brasil 2014 y de u$s 40 millones para Sudáfrica 2010. De esta forma se apunta a evitar cualquier tipo de conflicto entre los clubes y seleccionados motivados por el Mundial de Rusia.

Vale la pena destacar que existen selecciones que se componen por una considerable base de futbolistas pertenecientes al mismo club, según relevan desde el sitio Marketing Registrado, motivo por el cual se estudia también hacer una excepción a la regla en determinados casos y evitar así un exceso en el gasto correspondiente.

Por último, La FIFA también ha destinado u$s 134 millones al Programa de Protección de los Clubes, en virtud del cual se compensa a las entidades por las pérdidas ocasionadas por las lesiones que hayan sufrido sus jugadores durante sus compromisos internacionales.