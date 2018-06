Rusia 2018: cuáles son los premios que repartirá la FIFA a cada selección

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) volcará u$s 791 millones a selecciones y clubes que cedan jugadores para la gran cita mundialista de Rusia 2018.

La mayor parte de los fondos del ente regulador del fútbol corresponden a los premios a los combinados nacionales de acuerdo con su desempeño: en total, se llevarán u$s 400 millones, 10% más que lo repartido en la edición de Brasil 2014.

¿Cuánto se lleva cada selección de acuerdo con su posición final?

Los dos peores equipos de cada uno de los ocho grupos serán los primeros eliminados de la competencia, a los cuales les corresponderá una suma de u$s 8 millones, cifra idéntica al monto que percibieron los equipos que perecieron en la fase de grupos de Brasil 2014.

Más adelante, ocho selecciones quedarán en el camino en los octavos de final, primera instancia de eliminación directa de la competencia, y se llevarán u$s 12 millones, un 25% más que lo que se llevaron los equipos que quedaron afuera en esta etapa en el mundial pasado.

Los equipos que queden eliminados en cuartos de final terminarán la competencia entre el quinto y el octavo puesto, mérito que les supondrá un ingreso de u$s 16 millones. En Brasil 2014 llegar a esta instancia implicó un premio en metálico de u$s 14 millones.

Cerca de u$s 24 millones se otorgarán al conjunto vencedor del partido por el tercer puesto entre los semifinalistas que perezcan en la penúltima instancia del Mundial, mientras que el equipo que termine cuarto ganará u$s 20 millones. En el mundial pasado, Holanda y Brasil, que terminaron en estas posiciones, se llevaron u$s 22 millones y u$s 20 millones, respectivamente.

Además de los laureles y de la gloria, el campeón se llevará u$s 38 millones, mientras que el subcampeón obtendrá u$s 28 millones. En Brasil 2014, la selección alemana, ganadora de la competencia, se llevó u$s 35 millones, mientras que a la Argentina ingresaron u$s 25 millones tras perder la final.

Beneficios a los clubes y compensaciones por el "virus FIFA"

Además de los premios, la FIFA asignará u$s 1,5 millones a cada una de las 32 selecciones (lo que constituyen u$s 48 millones) para financiar los costos de preparación para la competencia, cantidad idéntica a la desembolsada para Brasil 2014.

También habrá un fondo de u$s 209 millones para los clubes que cedan a sus jugadores para la gran cita mundialista, en el marco del Programa de Beneficios para Clubes, y otro de u$s 134 millones en concepto de compensaciones para los clubes cuyos jugadores sufran lesiones durante la competencia (el llamado "virus FIFA").