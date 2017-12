Rusia 2018: consejos de defensa del consumidor para la compra de entradas a los estadios

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, organismo de la Secretaría de Comercio de la Nación, difundió una serie de consejos para guiar y asesorar a los aficionados de Argentina sobre los riesgos de adquirir entradas a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 de forma no autorizada.

- Puntos de venta oficiales: hasta el 18 de abril de 2018, el único punto de venta oficial habilitado es el de FIFA. A partir de esa fecha, se sumarán los centros oficiales de venta de entradas de la FIFA en Rusia. Para los paquetes de servicios preferentes que incluyan entradas, el único punto de venta es MATCH Hospitality y sus vendedores oficiales. Más información en: www.hospitality.fifa.com/.

- Agencias de viajes: según informó FIFA, en Argentina son tres las agencias designadas como agentes de ventas co-exclusivos del Programa Oficial de Hospitalidad para la Copa Mundial: Mundoreps S.R.L., Rotamund SRL y Tije SA.

- Principales riesgos al comprar entradas en lugares no autorizados: 1) abonar un importe superior al valor nominal de las entradas; 2) descubrir con posterioridad que las entradas adquiridas en puntos de venta no autorizados son falsificaciones y/o inválidas; 3) recibir entradas para estadios distintos a aquellos para los que fueron adquiridas y 4) no llegar a recibir las entradas o ser víctima de un fraude.

Además, cualquier entrada obtenida en cualquier otro punto de venta, por ejemplo, intermediarios no autorizados como vendedores de entradas, subastas en internet, agentes de entradas en internet, plataformas de intercambio de entradas extraoficiales o en internet, se cancelarán automáticamente sin previo aviso y su titular no tendrá derecho a acceder al estadio.

- Prohibición de reventa no autorizada: la FIFA recuerda que no puede permitir ni autorizar la reventa de entradas de puntos de venta no oficiales (es decir, puntos de venta distintos a los mencionados anteriormente), ya sean mediante la venta de entradas o de entradas incluidas en paquetes de servicios preferentes en Rusia o en paquetes de viajes.

Los titulares de entradas no podrán vender, poner a la venta, subastar, revender, donar, actuar como agentes comerciales de otra parte ni transmitir entradas de cualquier otra forma. Las entradas transmitidas de manera no autorizada se cancelarán automáticamente, y sus titulares no podrán acceder al estadio.

- Tarjeta de hincha (FAN ID): a petición de las autoridades del país organizador, para poder acceder a los estadios del torneo todos los espectadores deberán contar obligatoriamente con la tarjeta FAN ID. Defensa del Consumidor recomienda asesorarse con tiempo al respecto. Para mayor información: www.fan-id.ru.

- Toda la información oficial sobre la venta de entradas (etapas de venta, precios, criterios de asignación, etc.) se encuentra en el sitio web de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Además, los consumidores pueden comunicarse con la Línea de Atención Gratuita de Defensa del Consumidor, 0800-666-1518, de lunes a viernes, de 8 a 20 hs.

También se pueden formular reclamos vía online en www.consumidor.gob.ar. O a través de redes sociales, en Twitter o en Facebook.