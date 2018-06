Rusia 2018: Serbia y Suiza protagonizan el duelo de los u$s 530 millones que Brasil seguirá de cerca

La selección de Serbia iguala 1 a 1 con su par de Suiza, en el partido que cierra la segunda fecha del Grupo E, integrado también por Costa Rica y Brasil.

A los 4 minutos, el atacante el goleador Aleksandar Mitrovic, de cabeza, aprovechó un buen centro de Dusan Tadic desde la derecha y abrió el marcador a favor del conjunto Serbia.

El combinado serbio superó 1 a 0 a Costa Rica en el debut, mientras que su par suizo había igualado 1 a 1 con Brasil.

Los planteles de ambas selecciones suman una cotización superior a los u$s 530 millones.

Granit Xhaka, a los 52 aprovechó un rebote de la defensa Serbia tras un desborde de Shakiri por derecha y sacó un zurdazo espectacular que se clavó junto al palo izquierdo del arquero serbio Vladimir Stojkovic.

El complemento arrancó a todo ritmo. Mitrovic volvió a arrimar peligro en un otro tiro de esquina y en la respuesta, Suiza llegó al gol.

Un par de minutos después, a los 58, Shaqiri casi pone arriba a Suiza en el marcador con un estupendo zurdazo desde el vértice derecho del área grande, que pegó en el ángulo derecho y salió afuera.

¿Qué pasó en el primer tiempo?

A los 9, Suiza respondió Shaquiri desbordó desde la izquierda y Blerin Dzemaili agarró mordida la pelota y la tiró desde afuera desde el centro del área grande.

A los 18, Serbia volvió a insinuar algo de peligro, con una chilena de Mitrovic que pasó cerca del arco suizo.

A los 28, el suizo Xherdan Shaqiri no alcanzó a puntear con dirección un centro desde la izquierda, y al arquero serbio envió exigido la pelota al córner. De ese tiro de esquina, Ivanovic estuvo cerca alcanzar el empate pero su cabezazo se fue demasiado alto.

Sin antecedentes en Mundiales, Suiza y Serbia (contabilizando a la antigua selección yugoslava) acumulan 13 partidos entre ambos. Seis triunfos fueron para los balcánicos, dos para los centroeuropeos y los cinco restantes terminaron en tablas.

Un triunfo le permitirá a Serbia asegurarse un lugar en octavos de final, pues con seis unidades se tornaría inalcanzable para Suiza y para el perdedor del encuentro entre Brasil y Costa Rica (para los dos, en caso de que empaten).

Si Suiza, por su parte, se queda con los tres puntos tiene la posibilidad de pasar a octavos hasta con un empate en su tercer compromiso frente al conjunto centroamericano, el más débil del grupo, teniendo en cuenta que Brasil y Serbia se enfrentarán paralelamente.

Precios parejos

Ambos planteles tienen cotizaciones similares: mientras Suiza tiene un valor de mercado de u$s 252.416.000, Serbia lo supera por poco con un precio de u$s 281.242.000, por lo que se trata de uno de los duelos más parejos que se darán en la fase de grupos.

El grueso del valor de la selección balcánica se concentra en su mediocampo: entre Nemanja Matic (u$s 46,4 millones) y Sergej Milinkovic-Savic (u$s 81,2 millones) acumulan más del 45% de la cotización total.

Los precios de los jugadores suizos son más parejos: siete de sus jugadores valen entre u$s 17 millones y u$s 23 millones. No obstante, se destaca Granit Xhaka. El hombre del Arsenal es el más caro de su equipo con un valor de u$s 46,4 millones, al igual que Matic.

Jugadores a seguir