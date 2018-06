Rusia 2018: Sampaoli evitó a hablar de su posible renuncia a la Selección Argentina

El director técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, evitó confirmar los rumores sobre su inminente renuncia al cargo que ocupa y reconoció que es “muy doloroso” quedar eliminado de una Copa del Mundo.

Después de la dura derrota por 4 a 2 frente a Francia, Sampaoli se presentó ante la prensa y destacó que su equipo “no pudo alcanzar lo que fue a buscar” en el encuentro ante Francia disputado en Kazán.

“Es muy doloroso quedar afuera. No pudimos alcanzar lo que vinimos a buscar. La frustración genera el temple de las personas. Siento frustración pero no me hace evaluar lo que usted propone”, destacó el entrenador al ser consultado sobre la posibilidad de renunciar a su cargo luego de la dura eliminación.

Según el técnico, “está muy fresco para analizar sobre algún error puntual, que seguramente habrá” durante todo el proceso.

“Francia estuvo rápida en las transiciones. Pasamos de ganar el partido a perderlo en una jugada difícil de explicar. Sin pelota, el rival se apoderó de algunas circunstancias. Sabíamos que Francia tenía jugadores muy rápidos, pero Mbappe tuvo una noche increíble”, remarcó.

La ventaja del trabajo francés

Además, consideró que el combinado galo tuvo una ventaja de trabajo a partir de los ocho años del entrenador Didier Deschamps al frente del equipo.

“Nosotros veníamos de una Eliminatoria difícil. Teníamos que clasificar y lo hicimos. Pero no es una excusa otorgarle una responsabilidad solo al tiempo. Imaginamos que Argentina iba a llegar más lejos de lo que llegó, pero esto no pasó y hay que asumirlo”, lamentó.

Por otro lado, resaltó que Argentina contó nuevamente en este mundial Lionel Messi, el mejor jugador del mundo y, por eso, debía buscar la forma de potenciarlo.

“Contamos con el mejor jugador del mundo y teníamos que tratar de generar situaciones colectivas para aprovechar a este jugador que tiene tanta brillantez. Tratamos de rodearlo. Por momentos se logró y por otros no”, reconoció.

Asimismo, agradeció el compromiso de los futbolistas para intentar poner a la Argentina lo más arriba posible.

Sampaoli admitió que la eliminación del Mundial represente una “frustración”, pero negó que se trate de un “fracaso”.

“Tampoco quiero olvidarme de la AFA que nos dio todo lo necesario. Pero lamentablemente no se dio”, expresó.

“Francia apeló a la contra y a errores nuestros en la posesión. Pese a saber que eran futbolistas muy fuertes, Argentina luchó, fue, sumó chances, y hasta el final tuvo una posibilidad de empatar el encuentro”, destacó.

“Argentina tiene una camada muy importante en lo que viene. Deberá fortalecer eso para volver a estar en el lugar que se merece. En lo personal siento una gran frustración porque llegué a este cargo con mucha ilusión. Traté de conmover a partir de mi idea futbolística. Siempre tuve la ilusión de que podía ganar. Esta frustración me servirá de aprendizaje. En el fútbol a veces hay coincidencias, y a veces no”, completó.