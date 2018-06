Rusia 2018: ¿Qué sentimientos y qué complicaciones para la salud puede generar un Mundial?

¿Qué sentimientos genera un Mundial en una sociedad como la argentina? Un estudio realizado por la consultora TrialPanel reveló cómo impacta en este país la copa del mundo, cómo se preparan los fanáticos para ver los encuentros y con quién o quiénes observan cada uno de los partidos, entre otros puntos.

El trabajo de TrialPanel, también se refirió a las expectativas que poseen los argentinos, quiénes son los equipos favoritos a ganar el certamen y cuáles son las cábalas y promesas más pensadas.

Según el relevamiento, a 2 de cada 10 consultados no les genera ninguna sensación, mientras que al 43%, le trae ilusiones, al 35% alegría y al 25% ansiedad.

En ese contexto, el doctor Sergio Dubner, electrofisiologo de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, brindó una serie de consejos para evitar el estrés emocional que suele generar en muchas personas los partidos del certamen al enfatizar que “puede poner en riesgo el corazón”.

Mirar un partido de fútbol puede resultar una experiencia extrema en algunas personas. Una tarjeta roja, un tiro libre, clasificar a la segunda ronda, o una definición por penales son situaciones que, de vivirse con sumo estrés y antecedentes cardiovasculares, pueden llevar al espectador a la guardia médica.

Según una investigación publicada por la revista The New England Journal of Medicine, “en el Mundial de Alemania 2006 se triplicaron las consultas médicas de los hombres y se duplicaron las de las mujeres ante cada partido del equipo local”.

“Esto se debe a que el estrés emocional que produce mirar un partido de fútbol se asemeja con el que se produce durante una discusión, una jornada laboral complicada o rendir un examen final. Esto es así porque existe una relación muy estrecha entre el estrés y las arritmias”, explicó Dubner.

“La mayoría de las consultas que se hicieron durante el mundial de 2006 fueron por palpitaciones (el síntoma más común de las arritmias cardíacas) que pueden presentar mayor o menor gravedad y requerir un tratamiento inmediato por lo que es importante prestarle atención a sus signos de alarma: dolor en el pecho, dificultad para respirar o sensación de ahogo”, añadió.

El electrofisiologo precisó que “las arritmias pueden ser ventriculares (aquellas que se originan en los ventrículos) que son de alto riesgo por lo que requieren un rápido diagnóstico, o supraventriculares como la fibrilación auricular, probablemente la arritmia más frecuente que suele presentarse en el momento o incrementar la frecuencia cardíaca en las ya existentes”.

“En ambos casos se requiere la intervención de un médico y deben tratarse”, destacó.

Dubner resaltó que “adicionalmente, el estrés en conjunto con el aumento de la presión arterial agravan el riesgo de sufrir infartos y accidentes cerebrovasculares”.

“Estos no están relacionados con el resultado final del partido sino con las emociones que se experimentan a lo largo de los 90 minutos de juego”, completó.

Algunas de las recomendaciones del profesional fueron:

-Tomarse un descanso fuera del televisor. Durante el entretiempo se puede caminar unos minutos para distraerse.

-Evitar las clásicas picadas (snacks, fiambres) con elevados niveles de sales y minerales ya que puede elevar la presión arterial. Optar por picadas más saludables e incluir frutas y verduras.

-Evitar las bebidas azucaradas y alcohólicas en abundancia debido a que pueden aumentar la presión arterial.

-No mirar el partido solo, hacerlo acompañado de amigos y familia para estar en un ambiente más relajado.

-Recordar tomar la medicación correspondiente, en caso de que haya sido recetado por el médico.

Otros datos sobre cómo viven los mundiales los argentinos

Según el trabajo de TrialPanel, el 42% de los encuestados le interesa bastante este evento, un 25% declaró que le interesa mucho, el 27% poco y un 6% no tiene interés en el certamen.

¿Quiénes son los favoritos?

El 27% de las menciones fueron para la Selección Argentina, 20% para Alemania, el 15% para Brasil, y en último lugar, España.

Al consultar por lo que genera la Selección Argentina, el 20% aseguró tener expectativas, el 14% ilusión, el 13% preocupación, el 12% intriga y un 11% esperanza.

Por otro parte, el 45% cree que el equipo elegido llega muy bien a la competencia, un 27% dice muy mal, y un 28% no lo sabe.

Además, 6 de cada 10 encuestados aseguró ver los partidos en familia, otros se reúnen con amigos y compañeros de trabajo, y un 15% aún no sabe con quién estará.

¿Cuáles son los jugadores preferidos?

El crack de Barcelona Lionel Messi (64%) encabeza el ranking con amplia ventaja, seguido por el mediocampista Javier Mascherano (30%), Franco Armani (25%), y luego se destacan Cristian Pavón, Ángel Di Maria y Sergio Agüero.

El trabajo también consultó por aquellos jugadores que tendrían que haber sido convocados. Los más mencionados fueron: Mauro Icardi (40%), Lautaro Martínez (24%), Ricardo Centurión (20%), Ramiro Funes Mori (18%), y por último Enzo Perez (15%).

Si hablamos de costumbres y cábalas, el 61% de los consultados dice no tener alguna. Pero, aquellos que sí la tienen mencionaron: ponerse la camiseta, colgar una bandera o tenerla cerca, usar gorro, entre otras.

Por otro lado, muchos hinchas consideran que también da resultado hacer una promesa para que su país resulte campeón.

El 95% de los consultados no hizo ninguna promesa, pero quienes sí hicieron, el 63% no llegó a cumplirlas porque su equipo no ganó. Cortarse el pelo o la barba, hacer una caminata, dejar de fumar o hacerse un tatuaje, fueron las más repetidas.

¿Qué nos caracteriza a los argentinos como hinchas?

Según los encuestados, somos alentadores (27%), gritones y enojones (26%), silenciosos y sufridos (26%), eufóricos y apasionados (15%).

El trabajo destacó que a los argentinos no solo le importan los partidos de la Selección, sino que el 50% dice que le interesa ver los de Brasil, al 40% los de Alemania y España, y luego los de Uruguay, Inglaterra, Colombia y Francia.

El estudio fue realizado sobre una base de 550 casos, hombres y mujeres, mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en CABA, GBA y principales plazas del país, entre el 23 al 31 de mayo de 2018.

TrialPanel es una consultora de investigación de mercado integrada por profesionales con más de 20 años de experiencia en research.