Rusia 2018: Para Mercado: “No nos podemos lamentar por lo que ya pasó, hay que vencer a Croacia”

El defensor de Sevilla, de España, Gabriel Mercado enfatizó que la selección no puede "lamentarse por lo que pasó” en el decepcionante empate 1 a 1 ante Islandia e instó a “mirar para adelante y ganarle a Croacia” el decisivo partido del próximo jueves.

“Estamos a disposición del entrenador, estamos para adaptarnos a lo que el técnico pida”, añadió Mercado, acompañado por el delantero Cristian Pavón, en la conferencia de prensa.

El exdefensor de Racing y River Plate también se refirió a cómo ve en los entrenamientos al crack de Barcelona Lionel Messi.

“A Messi lo veo bien, con muchas ganas. Este es un grupo muy sano”, resaltó.

Además, también fue consultado sobre cómo observa al director técnico Jorge Sampaoli, quien ya lo dirigió en Sevilla.

“No soy psicólogo, pero lo veo bien y con ganas. De hacer las cosas bien y querer ganar. No hay nadie que quiera ganar y clasificar más que nosotros. Siempre intenta que estemos bien, con ganas de afrontar todo lo que viene”, agregó.

El próximo partido

También pronosticó que será “muy parejo” el partido ante el conjunto Croata, al que definió como “un muy buen equipo”.

“La realidad es que a mí me gusta ser parte del partido. Lo que más quiero es jugar. Si es de central, o de lateral, me es igual. Lo que quiero es jugar. El otro día no me tocó y traté de aportar en lo que podía desde afuera. Ojalá pueda jugar el próximo”, añadió.

Para Mercado, aún quedan días para entrenarse y preparar el próximo partido, en el que el técnico podría llevar adelante algunas modificaciones tácticas y de apellidos en el primer equipo respecto al que debutó el sábado pasado ante Islandia.

“Estamos preparados para jugar de una forma distinta a lo que pasó en el partido anterior. Ya sea con línea de cuatro y tratar de hacer lo que se hizo con Islandia. O si es con línea de cinco, la comunicación y la concentración serán claves. La defensa debe ser sólida para poder ganar el partido”, remarcó.

Sobre Croacia

“Croacia es un muy buen equipo, con jugadores muy buenos en defensa, buenos mediocampistas y delanteros muy peligrosos. Si juegan con las líneas más adelantadas, siempre será mejor, porque nosotros tenemos atacantes rápidos a los que les conviene jugar con más espacios”, consideró.

Según Mercado, a diferencia de Islandia, “Croacia intentará lastimar y atacar”. “Tendremos que defendernos bien y nosotros aprovechar y lastimarlos cuando sea nuestro momento”, añadió.

Por su parte, Pavón también se esperanzó con ser titular el próximo jueves. “Sería muy lindo jugar de arranque por todo lo que significa un Mundial”, expresó.

“Sampaoli me pide que pique a las espaldas los laterales y dando una mano para defender también. Sería muy lindo estar entre los titulares y aportar desde adentro de la cancha”, remarcó.