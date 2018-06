Rusia 2018: Mascherano defendió a Sampaoli tras la polémica por el "día libre"

El mediocampista Javier Mascherano, uno de los máximos referentes del plantel argentino, defendió hoy la decisión del director técnico, Jorge Sampaoli, de otorgar un día y medio libre al plantel, en el contexto de los entrenamientos previos a la disputa del Mundial de Rusia 2018.

"Es lógico que Sampaoli nos dé un día de descanso. El sobre entrenamiento no sirve para nada”, aseveró Mascherano, en diálogo con el canal deportivo de cable TyC Sports.

Por otro lado, se refirió a la polémica que surgió en la Argentina después que el defensor Cristian Ansaldi publicara dos fotos con su esposa en un yacuzzi y otra comiendo un asado con varios familiares, tras el entrenamiento de ayer.

“Ansaldi fue a ver a la mujer y hace 20 días no la veía... Si vos en tu día libre no podes ver a tu mujer y tus hijos yo no lo entiendo”, remarcó El Jefecito.

Tras el entrenamiento matutino de ayer, Sampaoli decidió darle libre al plantel. El preparador físico de la Selección Argentina, Jorge Desio, aconsejó al técnico respecto a que observaba a muchos futbolistas con “sobrecargas” a raíz de los trabajos en doble turno realizados durante la semana pasada en el predio de la AFA en Ezeiza.

Los que llegan mejor

“Hay selecciones que empezaron a entrenar el 19 o 20. Nosotros tenemos muchos jugadores que se sumaron antes. Una tarde libre no cambia una preparación. Guardiola nos supo dar un viernes libre y el domingo jugábamos contra Real Madrid. Mal no nos fue”, graficó Mascherano.

Durante la charla, el exmediocampista de Barcelona reconoció que "hay selecciones que están en mejor nivel que nosotros".

“Pero eso no nos puede impedir pensar en que podemos hacer un muy buen campeonato. No es excusa todos los cambios de técnico que tuvimos, eso ya pasó y lo pasamos como pudimos”, agregó.

Enumeró que “Francia, Alemania, Brasil y España son selecciones que por juego y por nivel están por encima nuestro, porque lo han demostrado”.

“Nosotros llegamos como candidatos a la Copa América y no la ganamos, eso es lo lindo del fútbol”, añadió.

Más temprano, Mascherano y el defensor Nicolás Tagliafico optaron por no descansar y se entrenaron con normalidad en la concentración argentina, en Barcelona.