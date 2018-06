Rusia 2018: Las marcas juegan su propio Mundial con lanzamientos y promociones

Cada cuatro años, las marcas buscan aprovechar de distintas formas el fanatismo que suele generar la participación de la Selección Argentina en una Copa del Mundo, más allá del éxito o no de su participación.

Antes del inicio de la cita mundialista de Rusia 2018, muchas empresas presentes en el país comenzaron a mostrar productos alusivos al torneo de selecciones más importante del planeta.

Pese a que el certamen cuenta con sponsors exclusivos, desde las diferentes compañías se las arreglan para tratar de asociar su imagen a la del equipo argentino y el torneo.

Dispositivos móviles

La campaña de Huawei tiene a Messi como gran protagonista

“Incluiremos imágenes de Messi, embajador de Huawei en el mundo, en las pantallas de todo el portfolio de productos que tenemos”, expresó Denise Sommerfeld, directora de marketing de Huawei para la Argentina, Uruguay y Paraguay, en diálogo con El Cronista, al comentar la campaña promocional #SomosEquipo.

El lineal actual de Huawei que integra la campaña está integrado por los smartphones Huawei Mate 10 Lite ($ 14.000), Huawei PSmart ($ 10.000), y la tableta M3 Lite ($ 11.000), que presentó justo antes del arranque del certamen. Pero además están las tabletas lanzadas el año pasado: las tabletas T3, en sus modelos de 7”, 7” Kids y de 10.

Además, en algunos puntos de venta la firma presentó una unidad lúdica para que el consumidor pruebe sus teléfonos y juegue en distintas actividades relacionadas con el fútbol. En otros, con la compra de un producto Huawei se lleva un regalo asociado al fútbol y a la Selección.

“Los dos smartphones que lanzamos este, Huawei Mate 10 Lite y Huawei P Smart año tienen la característica principal que es el Full View. Así aquellos que no tengan una tele en el lugar en donde estén, en el trabajo, en el colegio, en la oficina, universidad o donde, podrán ver los partidos del Mundial de la mejor manera”, completó Sommerfeld.

En esa misma línea, Motorola presentó su nueva familia Moto G6,integrada por los modelos Moto G6 Play, Moto G6, y Moto G6 Plus, todos con pantalla con formato 18:9.

Televisores

La serie Uled TV 4K de Hisense incluye modelos de entre 43 pulgadas y 65"

Hisense, por su parte, uno de los sponsors oficiales del torneo, lanzó sus nuevas pantallas Uled TV 4K, que vienen en modelos de 43 pulgadas, 50”, 55”, y 65”.

Poseen retroiluminación sectorizada que recrea el brillo de la imagen original, aumenta el contraste, haciendo que los blancos sean más brillantes y los negros más profundos.

Además, cuenta con las funciones: wide color gammut (que permite a los pixeles reproducir mayor cantidad de colores); ultra smooth motion rate (mejora la fluidez de los movimientos; HDR (equilibra las zonas oscuras y claras de la imagen para disfrutar los detalles); y sonido dbx-tv, de los mejores sistemas de audio de la actualidad.

Noblex, sponsor oficial de la Selección Argentina, presentó su nuevo lineal customizados con el logo de la Selección Argentina, en el que la estrella es una TV 4K de 75 pulgadas –con una una pantalla con tecnología 4K Nitid UHD en formato widescreen (16:9) con resolución de 3840 x 2160 píxeles, es decir, cuatro veces superior a la de una TV Full HD-, cuyo valor alcanza los $ 89.999.

Samsung no se quiso quedar atrás y lanzó su línea de televisores 4K realzando que poseen el verdadero 4K.

“Existen ciertas condiciones que debe cumplir un televisor para que sea considerado “4K de verdad. La primera es que, al contar la cantidad de píxeles, éstos deben ser no menos de 3.840 horizontales y 2.160 verticales, llegando a un total de más de 8,3 millones de píxeles en toda la pantalla. El segundo punto reside en que cada uno de esos 8,3 millones de píxeles, deben contar a su vez con 3 subpíxeles cada uno los cuales deben expresar los colores verde, rojo y azul, los cuales al mezclase logran un inmenso espectro de colores. Todos los TV Samsung cuentan con resolución 4K de verdad, y fueron certificados por las instituciones más importantes de América y Europa, garantizando que cada uno de los píxeles, serán capaces de reproducir la totalidad de la gama de colores y brindar las imágenes más reales posibles”, resaltó Juan Caride, director de audio y video de Samsung Argentina.

Por otro lado, LG presentó una aplicación propia llamada Fútbol, Estadísticas en Vivo para que los usuarios puedan estar conectados en todo momento y conocer las formaciones de los equipos, resultados y los próximos partidos. Esta app está disponible en todos los Smart TVs de la firma, con excepeción del OLED 4K B7P de 55’’ y 65’’.

"Al ser temporada de mundial, estimamos un crecimiento de la demanda de pulgadas altas, y sobre todo 49”-50”. En 2014, LG salió campeón en Argentina, superando en share de unidades a todos sus competidores. Para este mundial esperamos resultados similares, que nos ubiquen en la cima y la preferencia de los consumidores”, deslizó Enrique Laffue, director ejecutivo de LG Electronics Argentina.

Otros productos

El lineal de Noblex se completa con auriculares ($ 359), tabletas ($ 2299), power banks ($ 399) y speakers ($ 849), mouses y estuches.

Logitech, por su parte, presentó su nuevo mouse inalámbrico M317 Fan Collection inspirado en los colores de la bandera de Argentina. Compacto, portátil e inalámbrico, posee una autonomía de hasta 12 meses con una sola pila AA (preinstalada), y su receptor nano USB ofrece una rápida respuesta con un vínculo seguro a una distancia de hasta 10 metros.

Este mouse compatible con Windows, Mac, Chrome OS y Linux. “Para los verdaderos fanáticos del fútbol, Logitech presentó esta edición especial del mouse M317, con los colores de la bandera de Argentina y pensado para alentar al equipo desde la comodidad de tu escritorio”, comentó Maximiliano Hernández, Regional Manager de Logitech Cono Sur.

M317 Fan Collection está disponible en las principales tiendas de electrónica y retail del país a un precio sugerido de venta al público de $399,99.

Cadenas de retail

“Lanzamos la campaña #NoTeEquivoques utilizando un insight único de la compañía, su nombre. Y convocamos a Fábregas quien, con mucho humor, le explica a los consumidores que toda la tecnología para el Mundial está en Frávega”, explicó Alejandro Taszma, director comercial de Frávega.

“En términos comerciales, se traduce en ofertas de LEDs que llegan hasta el 30% de descuento y con planes de financiación del Banco Ciudad y Provincia con hasta 50 cuotas sin interés”, añadió Taszma.

Otras firmas como Sommier Center, con la compra de un sommier, otorga una televisión de 40 pulgadas hasta agotar stock.

Operadoras

Antes del inicio del Mundial, Personal lanzó su promoción de roaming internacional. Con el Pack Mundo sus clientes que viajen al exterior ente junio y julio tendrán whatsapp gratis. Además, de acuerdo al destino de su viaje, los clientes contarán con cuotas de datos de 4GB, 1GB y 100MB para navegar en el exterior. El pack puede contratarse a través de la aplicación Mi Cuenta Personal, enviando un SMS con la palabra FMUNDO30 al 152 o comunicándose al centro de atención al *111. El servicio gratuito de Whatsapp incluye mensajería de texto, imagen, video y audio, pero no el servicio de llamadas vía esta aplicación. El beneficio también incluye llamadas entrantes bonificadas en países limítrofes y los Estados Unidos.

En esa misma línea, Claro, sponsor oficial de la Selección Nacional, ofrece planes con roaming incluido a precio local en 10 países de Europa y Rusia durante todo el tiempo que durante el Mundia. Los países incluidos en la promoción son Portugal, Reino Unido, Francia, España, Holanda, Italia, Suiza, Alemania, Irlanda, Bélgica. Permite seguir navegando en todos esos países con los gigas incluidos en cada plan, hablar y mensajear a precio local.

Además, Personal, Claro, y Movistar realizaron promociones internas para sus empleados, como el tradicional Prode y la posibilidad de ver los partidos en espacios especialmente decorados.

Botines mundialistas

La compañía Puma lanzó una edición limitada de botines, que serán comercializados únicamente durante el tiempo que dure el Mundial. La nueva generación, que integra el nuevo Illuminate Pack, está compuesta por los modelos Future y One.

Los modelos Future están destinados para aquellos futbolistas que representan las promesas futuras, o el futuro mismo de una Selección. En el plantel argentino será utilizado por el mediocampista de PSG de Francia Giovani Lo Celso.

En cambio, los modelos One fueron creados para los jugadores ya consagrados, que buscarán brillar en el torneo. En el plantel argentino, Sergio Kun Agüero.

Otros futbolistas que usarán estos botines son: Antoine Griezmann (Francia - FUTURE), Olivier Giroud (Francia - PUMA ONE), Marco Reus (Alemania - FUTURE), Nacho Monreal (España - PUMA ONE), Diego Godin (Uruguay - PUMA ONE), entre otros.

Supermercados

La cadena de supermercados Wall Mart impulsó también campañas promocionales como, por ejemplo, impulsar campeonatos de futbol tenis con reconocidos jugadores en sus tiendas, la instalación de un domo para ver el mundial en tiendas de Salta, Córdoba y Mendoza, o la semana de las donas, con licencia oficial de los Simpsons, y con motivos de Argentina y el Mundial.

Además, firmó un acuerdo global con Coca-Cola el cual prevé el sorteo de 3 pasajes al Mundial. Pero también hay previstos sorteos, torneos, kits de regalo y acciones en las tiendas para vivir los partidos.