Rusia 2018: Croacia y Dinamarca buscan un lugar en cuartos de final

Croacia le ganó esta esta tarde a Dinamarca por penales y lo dejó afuera del Mundial, en un partido por octavos de final que se jugó en el Nizhny Novgorod Stadium. En el tiempo reglamentario ambos equipos igualaron 1 a 1, resultado que no se modificó en el alargue, pese a que Modric falló un penal cuando se terminaba el tiempo adicional. El resultado desde los 12 pasos fue de 3 a 2 a favor de Croacia, con un gran protagonismo de los arqueros y alguna responsabilidad de los pateadores, que llevaron la incertidumbre hasta el quinto envío.

Cómo fue el partido

El partido comenzó con un vértigo inusitado, con un gol en el primer minuto de juego, que no alcanzó a romper el récord de tantos madrugadores en mundiales. Jorgensen pescó uno de una serie de rebotes y trabazones en el área y la metió, luego de uno de esos saques laterales que, con brazos de remeros vikingos, los dinamarqueses convierten en centros al área. Lo que sí rompió una marca fue el empate de Croacia, a los 3,48, cuando Mandzukic también aprovechó un rebote para meterla en la red. Nunca un empate en uno se había obtenido tan rápido, desde el Mundial del 30.

El trámite de los primeros 45 fue parejo, aunque con más dominio de la pelota por parte de Croacia, una de las revelaciones y, junto con Bélgica y Uruguay, entre los equipos más elogiados de este torneo donde van cayendo los cucos tradicionales.

Croacia empujaba mediante toques en profundidad, ataques frontales pero con alternativas por las puntas, que en varias ocasiones rompieron las manos de Schmeichel, el guardavallas dinamarqués. Por aquello del peso de lo colectivo, nótese que mientras Rakitic es segundo violín de Messi en Barcelona, y hasta lo admira con la ñata contra el vidro en cada partido y entrenamiento, ahora con su selección brilla todo lo que no lo hizo el rosarino, al punto de que, en minutos de distintos tramos de este sólo partido, pateo más veces al arco que Lío en todo el Mundial. Junto Modric, quien ha sufrido a Messi en el Real Madrid y muchas veces solo lo ve pasar, son de lo mejor que pone Croacia en el pasto, de gran desempeño en la aplastante victoria contra la Argentina y ahora, como sostenes de todo lo bueno que hizo Croacia en este partido.

Pero Dinamarca no se limitó a aguantar, sino que, mediante pelotas áreas, no dejó de llevar cierto peligro al arco croata sobre todo con el juego aéreo. Jorgensen, Eriksen, Poulsen y Cornelius se conjugaban para defender sin encerrarse y llegaban, con toques, pelotas áreas y en profundidad para decir que no estaban borrados en el campo.

El primer tiempo se fue, con una calidad de juego de mayor a menor, pero con una intensidad más o menos constante, que condicionó el ritmo del complemento.

El segundo tiempo encontró a Croacia más estática en el arranque, lo que fue aprovechado por Dinamarca para, muy de a poco, animarse más por abajo, con Cornelius y Jorgensen y Ericsen asociándose otra vez.

Al principio pareció que ambos equipos regulaban, ante la eventualidad de un alargue y hasta penales, que también exigen oxígeno. Sin embargo, este estatus quo fue mejor aprovechado por Dinamarca, que empezó a llegar por abajo y empezó a anudar situaciones de riesgo una tras otra.

Los ataques croatas no desaparecieron pero se fueron espaciando. Ya no eran el resultado del dominio o un plan de juego, sino la consecuencia de algunos espacios generados entre las líneas de una Dinamarca más adelantada.

Todo esto en el contexto de un segundo tiempo donde el partido se había hecho decididamente malo. A los 30, entonces, el partido pareció morirse, un cuadro que se mantuvo así hasta el final, excepto por algunas situaciones repartidas entre ambos equipos pero por arrestos individuales, en la búsqueda de un gol salvador que no llegó.

El alargue tuvo en gran medida las características típicas de esos adicionales a los que se llega luego de que ambos equipos no pueden más con su vida y se resignan a los penales como un mal menor.

El primer tramo del adicional se consumió sin pena ni gloria y así parecía que iba a suceder con el segundo, hasta que una distracción en la prolija defensa dinamarquesa abrió un hueco inédito en el juego para que Rebic pique al vacío y, tras un pase milimétrico de Modric, gambetee al arquero y obligue a Jorgensen a derribarlo.

Modric tomó el tiro desde los doce pasos y no pudo superar la blonda pared de Schmeichel y lo que iba a ser el cierre del alargue a favor de Croacia se convirtió en un spoileo del guión de los penales, con atajadas por doquier.

La definición se estiró hasta el quinto, ya que los arqueros estuvieron soberbios y habían contenido dos cada uno hasta esa instancia, pero Rakitic, quien tuvo a cargo definir luego de la tercera atajada de Subisic, no falló y llevó a Croacia hacia cuartos.

Fútbol y dinero

La selección de Croacia, que tiene un valor de mercado de 341 millones de euros, se midió con su par de Dinamarca, cuyo plantel alcanza los € 262 millones, por los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El partido, que se disputó en el Nizhny Novgorod Stadium, comenzó a las 15 hora argentina, y representó el primer enfrentamiento entre ambos en un mundial.

Ambos seleccionados cumplieron su partido número 20 en mundiales.

El historial general constaba de 5 partidos jugados, con 2 triunfos para Croacia (7 goles a favor), 1 empate, y 2 victorias para Dinamarca (6 goles a favor).

Croacia jugará el próximo sábado 7 de julio, a partir de las 15, en Sochi, con Rusia, que dejó afuera a España también por penales.

Otros datos a tener en cuenta

Su primer enfrentamiento fue en la Eurocopa Inglaterra 1996 (16/6/1996), en Hillsborough Stadium (Sheffield, ING), con un triunfo 3-0 para los croatas, con goles de Davor Suker -2- y Zvonimir Boban.

Además, se midieron 2 veces en Eliminatorias UEFA para clasificar a la Copa del Mundo de Francia 1998.

El primer encuentro se jugó en el Poljud Stadium (Split, en Croacia), y finalizó 1-1, con goles de Davor Suker, para Croacia y Brian Laudrup, para Dinamarca.

El segundo partido fue en el Estadio Telia Parken (Copenhagen, en Dinamarca), con un triunfo danés por 3-1, con goles de Brian Laudrup, Michael Laudrup, y Miklos Molnar para el local; Davor Suker, anotó para Croacia.

Además, jugaron 2 amistosos: el 9 de febrero de 1999 en Poljud Stadium (Split, Croacia), fue triunfo 1-0 para Dinamarca, con gol de Ebbe Sand.

El más reciente, fue el 5 de junio de 2004, en el Estadio Telia Parken (Copenhagen, Dinamarca), con victoria croata por 2-1 con goles de Tomo Sokota e Ivica Olic para Croacia y Ebbe Sand para el conjunto danés.