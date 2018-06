Rusia 2018: Costa Rica y Serbia se enfrentarán por primera vez en su historia

Las selecciones de Costa Rica y Serbia se medirán mañana en un partido válido por la primera fecha del Grupo E de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El encuentro, que se disputará en el espectacular Samara Arena, comenzará a las 9 (hora argentina), y será el primer duelo entre ambos conjuntos en la historia general.

Costa Rica, que viene de lograr su mejor actuación en mundiales en la Copa del Mundo de Brasil 2014 –cuando finalizó en el octavo lugar-, nunca empató en un inicio de una cita mundialista, con una racha de 3 victorias y 1 derrota.

Costa Rica disputará su 16to partido en la competencia, con una racha de 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas, con 17 goles a favor, y 23 tantos en contra.

Serbia, por su parte, disputará su cuarto juego en mundiales ante rivales de la CONCACAF (México en 1950, Honduras en 1982 y USA en 1998, todos triunfos como Yugoslavia).

Serbia, en tanto, jugará su partido 44 en Mundiales (como Yugoslavia, RF Yugoslavia, Serbia y Montenegro y Serbia), con una racha de 17 triunfos, 8 empates, y 18 derrotas, con 64 goles a favor y 59 goles en contra. Viene de ganar 1 (ante Alemania 1-0 en 2010) de los últimos 7 PJ (6 derrotas).

Otros datos a tener en cuenta

-La mejor participación de Costa Rica en Mundiales fueron en Brasil 2014 (8º, derrotado en 4tos de Final) e Italia 1990 (8vos de Final), mientras que su peor performance fue en Alemania 2006 (31º).

-Costa Rica lleva 5 PJ sin perder (2G-3E) en Mundiales. Su última derrota fue: ante Polonia 1-2 en 2006 (sin contar definiciones por penales).

-Las mejores actuaciones de SRB en una Copa del Mundo fueron en los mundiales de Uruguay 1930 y Chile 1962 (3º siendo Yugoslavia), en tanto que su peor desempeño en un Mundial fue en Alemania 2006 (32º - último- como Serbia y Montenegro).

-Costa Rica participará de su 5ta Copa del Mundo (1990, 2002, 2006, 2014 y 2018). No participó de 16 ediciones.

-Serbia (como Yugoslavia, Serbia y Montenegro y Serbia) estará en su 12mo Mundial (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1982, 1990 como Yugoslavia, 1998, como RF de Yugoslavia, 2006 como Serbia y Montenegro, 2010 y 2018 como Serbia). No estuvo presente en 9 ediciones.

-Costa Rica superó en 2 ocasiones la Fase de Grupos (tras 4 jugadas), 1 vez como ganador del grupo y otra, en el segundo lugar. 12 PJ: 5G-2E-5P (15GF-18GC).

-Serbia pasó 7 veces la Fase de Grupos (tras 11 disputadas), 2 veces siendo primero del grupo y 6 veces siendo 2do. 34 PJ: 15G-7E-12P (58GF-42GC).

-Costa Rica disputará su partido 11 en Mundiales ante rivales de la UEFA: 3G-4E-3P (Escocia, Suecia, Checoslovaquia, Turquía, Alemania, Polonia, Italia, Inglaterra, Grecia y Holanda).

-Serbia disputará su cuarto partido en Mundiales ante rivales de CONCACAF (México en 1950, Honduras en 1982 y USA en 1998, todos triunfos de Yugoslavia).

-Paulo César Wanchope es el máximo goleador de CRC en Mundiales (3). Mientras que Drazen Jerkovic es el máximo anotador de SRB en Mundiales (4).

-Serbia perdió en sus últimos dos inicios en los Mundiales (ambos 1-0, con Holanda en 2006 y Argentina en 2010). Su último triunfo en un debut fue ante Irán 1-0 en FRANCIA 1998 (siendo Yugoslavia).

-Costa Rica nunca empató en sus debut en Mundiales: 3 triunfos (1-0 vs. Escocia en 1990, 2-0 vs. China en 2002 y 3-1 vs. Uruguay en 2014) y 1 derrota (2006 vs. Alemania).

Jugadores a seguir

Bryan Ruiz (Costa Rica): el capitán y uno de los de más presencias en la Selección, marcó dos goles en el Mundial BRASIL 2014, ambos a rivales de UEFA (Italia y Grecia).

Aleksandar Prijovic (Serbia): fue el máximo goleador de la Superliga de Grecia en la última temporada: 19 goles en 28 PJ.