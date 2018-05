Rusia 2018: Boca recibirá u$s 1,2 millones por aportar sus jugadores

A partir de su nuevo presupuesto, la FIFA informó a principios de este año que su Programa de Beneficio para clubes entrará en vigor nuevamente para la inminente Copa del Mundo, el cual se encargará de "subsanar" económicamente el "préstamo" de jugadores que cada equipo lleva a cabo a las diferentes selecciones a las que pertenecen sus futbolistas.

Así, la Federación le pagará a las instituciones que cuenten con convocados a Rusia 2018 un monto de u$s 8530 por cada día que sus integrantes formen parte del Mundial. El dinero abonado comenzará a contarse desde dos semanas antes del comienzo de la competencia y hasta el día posterior a que la selección quede eliminada.

Teniendo en cuenta la lista de 23 jugadores que presentó el director técnico Jorge Sampaoli para el combinado argentino, tres equipos del fútbol nacional recibirán la compensación correspondiente: Boca Juniors, River Plate e Independiente de Avellaneda.

El Xeneize podría recibir plata no solo por el local Cristian Pavón, que ya tiene su lugar asegurado, sino también por el uruguayo Nahitan Nández que ocupa un lugar en la lista preliminar de 26 que presentó Oscar Tabarez. En tanto que Wilmar Barrios, Frank Fabra, Edwin Cardona y Sebastián Pérez forman parte de la lista previa de convocados de 35 jugadores de José Pekerman. De estos, los que más cerca están de formar parte de la selección colombiana en Rusia 2018 son los primeros dos. En consecuencia, según releva el sitio especializado Marketing Registrado, si todos estos jugadores menos Pérez son convocados, Boca recibiría nada menos que u$s 42.650 por día y tendría asegurado u$s 1.236.850 solamente por la primera ronda del Mundial.

Por su parte, Independiente ya cuenta con un representante en Rusia, Maximiliano Meza, pero también se podrían sumar a la selección uruguaya Martín Campaña y Gastón Silva. Y si finalmente estos tres jugadores van al Mundial, el "Rojo" recibiría u$s 742.110 también sólo por fase de grupos.

River Plate aportaría dos jugadores, Franco Armani y Juan Fernando Quintero, que al parecer le sacaría el puesto a Cardona. Si el colombiano de River termina yendo, el equipo "Millonario" recibiría u$s 494.740 por la primera ronda.

En tanto que si bien Banfield y Vélez Sarsfield no tienen representantes en la "albiceleste", podrían también recibir una remuneración de parte de la FIFA. El conjunto del Sur por el arquero colombiano Iván Arboleda y el de la zona Oeste de la ciudad de Buenos Aires por el peruano Luis Abram, dos futbolistas que todavía luchan por no quedarse nada más que con un lugar en la lista preliminar de su selección.