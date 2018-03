Rusia 2018: Argentina se sube al podio y ya está tercera en demanda de entradas

En apenas 24 horas la "marea albiceleste" se posicionó tercera en demanda de entradas para el Mundial de Rusia en la nueva etapa de ventas, y en la que se pusieron a disposición 356.700 localidades, según informó ayer la FIFA.

Argentina ocupaba el noveno puesto en el ranking de pedidos y ahora subió al podio, de acuerdo al informe que dio a conocer Fátima Saura, la secretaria general del organismo rector del fútbol mundial.

La reapertura de la comercialización de tickets para los partidos de la inminente Copa se inició el martes a las 6 de la mañana (con las excepciones del debut de Argentina ante Islandia, el 16 de junio, en Moscú, y la final prevista para el 15 de julio, debido a que están agotadas), a través del único sitio habilitado, FIFA.com/tickets, y según el ente rector del fútbol planetario, en esta ocasión fueron asignadas a Rusia (197.036), a Estados Unidos -pese a que no jugará el certamen-(14.845) y a la Argentina (14.564).

La nómina de países que adquirieron sus boletos en la venta electrónica se completa con Colombia (13.994), México ( 13.505), Brasil (9.691), Perú (9.493), Australia (5.500), Alemania (5.476), China (5.459) e India (4.166).

La FIFA había tenido un primer tramo de venta el 14 de septiembre pasado y en esa ocasión se distribuyeron 735.168 entradas, mientras que en la segunda venta, entre el 5 de diciembre y el 31 de enero, se asignaron 568.448, lo que daba un total de 1.303.616 entradas.

Tensión por boicot inglés

La familia real británica no asistirá al Mundial tras la crisis diplomática desatada entre Reino Unido y Rusia por el envenenamiento de un ex espía ruso en su país. La primera ministra Theresa May anunció que ningún funcionario de alto rango de su país o miembro de la familia real viajará a Rusia para representar al país durante el torneo. El Reino Unido acusa a Rusia de envenenar a Serguei Skripal, de 66 años, y a su hija Yulia, de 33, con un "agente nervioso de origen militar desarrollado por Rusia". Ambos luchan por su vida en un hospital local.