Ronaldo hace subir las acciones de la Juventus y convulsiona a Italia

Las acciones de la Juventus subieron ayer un 7,3% en la Bolsa de Milán por los rumores sobre el fichaje de Cristiano Ronaldo. Los títulos del equipo turinés ya habían tenido una notable subida al cierre del mercado del martes, al ganar un 3,2%, lo que marcó el mejor resultado del club "bianconero" en la plaza de los últimos cuatro meses.

Estos números, según los analistas, se deben justamente a estas especulaciones que circulan desde principios de semana en los diarios internacionales sobre el futuro del portugués, que podría dejar al Real Madrid y firmar un contrato de cuatro años con la Juventus.

Los dirigentes de la "Vecchia Signora" estarían dispuestos a pagar 100 millones de euros (u$s 116 millones) a la entidad española para hacerse con los servicios de Ronaldo, quien ganaría 30 millones de euros netos por temporada, alcanzando una suma de alrededor de 350 millones de euros (u$s 400 millones) según las fuentes mencionadas. El total supera el récord establecido por el PSG con el brasileño Neymar, cuando hace un año pagó por su fichaje al Barcelona 222 millones de euros (u$s 260 millones).

Los diarios deportivos italianos coincidieron este miércoles en definir la posible operación como un "sueño" o una "tentación", y razonan sobre el plan económico que la Juventus deberá preparar para poder amortizar la inversión.

En este sentido ya se está hablando que el argentino Gonzalo "Pipita" Higuaín sería vendido al Chelsea por unos u$s 70 millones, eso es u$s 30 millones que lo que le pagó al Nápoli.

El que ve más cerca el cierre de la negociación es el diario turinés Tuttosport, que salió con el título "Cristiano Ronaldo, a un paso de la Juventus", alegando que se trataría del "fichaje del siglo".

Sin embargo La Stampa, que pertenece a la familia Agnelli, dueña del equipo, apostó por un titular más sobrio y se limitó a decir que el club tiene el sueño de ver al portugués vistiendo sus colores.

La noticia no sólo ha convulsionado a la prensa local y a los hinchas del club, sino a todo la el planeta del fútbol italiano, que ve en la llegada del delantero un resurgir de su torneo de primera, opacado en los últimos años por los campeonatos español e inglés. "Esperan a CR7 como el Mesías" aseguran desde la agencia AFP.

Fiebre zebra publicó por su parte el Corriere dello Sport en referencia a la célebre camiseta a rayas blancas y negras de la Juve. "El rumor ha sacudido a todo el mundo, de Turín a Lisboa, de España a Rusia donde se celebra el Mundial", continuó el diario, que además ve detrás de esta historia la mano del agente de Ronaldo, Jorge Mendes, que quiere alejar a su jugador del Real Madrid "donde las relaciones con el presidente Florentino Pérez están en el mínimo sindical". Para Tuttosport en tanto se trata de "una historia de ambiciones, de emociones y de récords", y que para Cristiano plantearse con 33 años superar un enésimo desafío logrando la Champions con la Juventus es un reto que lo motiva".

"Para él sería una manera de brillar un poco más en la historia y ganar puntos en ese duelo infinito que le enfrenta a Lionel Messi quien, como él, lo ha ganado todo, pero solo en un club, el Barcelona", afirma.

Vale la pena recordar que el 4 de abril, Ronaldo firmó un gol antológico de chilena en el Juventus Stadium --en cuartos de final de la Liga de Campeones-- que le significó una ovación de pie de los tifosi.