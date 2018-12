River debuta con un equipo que vale lo mismo que "Pity" Martínez

River Plate debuta hoy en el Mundial de Clubes ante el local Al Ain de Emiratos Árabes Unidos con el impulso del triunfo histórico ante Boca en la final de la Copa Libertadores en Madrid.

El partido correspondiente a la primera semifinal se jugará a las 13.30, hora argentina, en el estadio Hazza Bin Zayed de Al Ain y será controlado por el italiano Gianluca Rocchi con transmisión de Fox Sports y Fox Sports Premium.

El adversario de turno de River es el equipo más popular de los Emiratos Árabes Unidos, conocido también como el "Padre del Golfo". El club nació en 1968 y se clasificó al Mundial en condición de país organizador.

Su estreno fue con el triunfo por penales ante Team Wellington de Nueva Zelanda con gusto a hazaña tras ir perdiendo por tres goles. La siguiente victoria fue categórica frente a Esperance de Túnez por 3 a 0.

A pesar de su gran cantidad de laureles a nivel regional, Al Ain es un equipo sin grandes estrellas y según el sitio especializado Transfermarkt el valor total de su plantel es de u$s 17,5 millones, apenas un poco más que la estrella del club argentino Gonzalo "Pity" Martínez, quien está valuado por esta misma web en u$s 17 millones, y es el jugador más caro de la entidad por lejos, siendo Juan Quintero y Lucas Martínez Quarta los futbolistas que le siguen con unos u$s 7 millones cada uno. La plantilla completa del conjunto de Núñez tiene una tasación de u$s 85 millones.

En el caso de Al Ain, el brasileño Caio es su integrante mejor cotizado con u$s 3 millones.

En lo que tiene que ver con las apuestas, los argentinos son favoritos en todas las casa de apuestas. Su triunfo paga 1,42 contra los 7,75 de su rival.

La última participación de River en el Mundial de Clubes fue en 2015 cuando accedió a la final con el triunfo ante el equipo anfitrión Sanfrecce Hiroshima de Japón por 1 a 0 con gol del delantero Lucas Alario. Barcelona de España, con Lionel Messi, lo goleó sin sobresaltos por 3 a 0 y se consagró campeón.

River, a diferencia de 2015, asumirá este torneo con mayor rodaje más allá del gran envión anímico. El cambio de agenda en la actual Copa Libertadores, más cercana al inicio de la competición entre los campeones de cada continente, permite a los equipos sudamericanos una continuidad en su nivel.

Marcelo Gallardo no confirmó la formación para el choque inédito ante Al Ain, pero habrá pocas modificaciones.

El delantero colombiano Rafael Santos Borré, suspendido para la revancha de la final de la Copa Libertadores, retornará a la formación titular como acompañante de Lucas Pratto.

River será visitante y utilizará la camiseta alternativa violeta, según confirmó Gallardo en conferencia de prensa.