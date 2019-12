Riquelme, enojado con el desarrollo de las elecciones en Boca: "Son tramposos"

"Esto es una vergüenza. No puede ser que no puedas venir a votar e irte a comer con tu familia, pero nada sorprende porque son tramposos, esos son tram-po-sos", aseveró Riquelme, quien integra la principal lista opositora a Daniel Angelici.



En diálogo con la prensa manifestó además: "En una hora dejaron votar 10 minutos. No van a haber boletas, van a haber sobres, las boletas nuestras desaparecieron. Ellos no quieren una votación normal.

Luego el apuntó a Mauricio Macri al señalar: "El presidente de nuestro país tendría que actuar un poco porque esto tiene que ser una fiesta. Él tendría que estar acá, poner a los mejores en cada lugar y que sea una fiesta. Hemos disfrutado mucho de estar juntos y hoy tendría que estar acá".



En tanto, Riquelme expresó: "No tendrían que faltar sobres ni nuestras boletas. La gente que viene desde la provincia le pincharon los micros, esto realmente es joda. Tenemos que lograr con los hinchas revertir esto".