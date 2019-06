Reviví las mejores jugadas del triunfo de Jaguares frente a Reds

La franquicia argentina Jaguares sumó su tercer triunfo consecutivo, esta vez con punto bonus ofensivo, culminando la gira por Oceanía con un triunfo ante Reds de Australia por 34 a 23 (15-13), que consolidó su posición de líder en la Conferencia Sudafricana en la 16ta. semana del torneo de Súper Rugby.

El partido se jugó en el Suncorp Stadium de la ciudad de Brisbane, con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper, previo a los últimos dos compromisos de la etapa regular que Jaguares asumirá ante Sharks (Sudáfrica) y Sunwolves (Japón) en Vélez.

Los tantos de Jaguares se concretaron con tries de Santiago Carreras (2), Felipe Ezcurra, Julián Montoya y Marcos Kremer, más tres conversiones y un penal de Joaquín Díaz Bonilla.

Para Reds los puntos llegaron con tries de Chris Feauai-Sautia y Jock Campbell y tres penales y dos conversiones de Bryce Hegarthy. El punto bonus ofensivo Jaguares lo alcanzó al sumar tres o más tries que su adversario, en esta caso fue 5 a 2.

El partido fue cerrado en cuanto al marcador hasta el último minuto por el mero hecho de que Jaguares nunca encontró su nivel de juego ante un rival de menos envergadura, en un partido con un desarrollo desprolijo y de escaso vuelo.

El minuto final habla de lo que fue la jornada de Jaguares. El equipo de Gonzalo Quesada ganaba tranquilo 29-16, pero tras un error defensivo Campbell marcó un try convertido por Hegarthy y la diferencia se achicó a 29-23.

Sin embargo, cuando Reds volvió a acercarse a la zona de 22 con la chance de ganar el partido, Carreras interceptó un balón que posibilitó el 34-23 final.

En apenas segundos Jaguares pasó a estar sufriendo y con serias posibilidades de perder un increíble partido a vencer con punto bonus. Jaguares hoy no tuvo explosión, no atacó por afuera y no fue contundente como en los anteriores partidos y "regaló" los primeros 15 o 20 minutos de cada período.

Reds sólo opuso la potencia de sus forwards, le efectividad de Hegarthy (5/5 y 19 puntos) y el desequilibrio que en ocasiones puso plasmar el medio apertura Tate McDermott, quien se lesionó el tobillo derecho y salió promediando la etapa final.

No obstante, siempre fue evidente que la manera de lograr el triunfo iba a depender de la franquicia argentina que nuevamente demostró que tiene un punto muy alto en el maul, tanto ofensivo como defensivo, ya que abortó en el segundo tiempo una clara chance de try australiano.

En el aspecto individual sobresalió el cordobés Carreras, de 21 años, autor de dos tries, el segundo defiendo el partido, mostrando una notable habilidad para jugar el balón con el pie, sumado a ello la capacidad que muestra por momentos el medio apertura Díaz Bonilla, pese a que alternó muy buenas jugadas, como la del try de Ezcurra, con algunos errores, en especial en los kicks.

Asimismo, fue muy importante el recambio en el pack con los ingresos de Montoya, Kremer (hicieron tries fundamentales) y Pablo Matera, quienes quedaron fuera a causa de la rotación que convenientemente realiza Quesada.

Gran gira por Oceanía de Jaguares con tres triunfos (Hurricanes, Waratahs y Reds) y apenas una derrota (Highlanders): La campaña arroja nueve triunfos y cinco reveses más el liderazgo en la Conferencia Sudafricana con 41 puntos, sólo superados por los 53 de los neozelandes de Crusaders en la tabla general.

La clasificación y el quedar como número uno en la conferencia se definirá en casa, ante los sudafricanos de Sharks, un duro partido, y en la última jornada ante el más débil, Sunwolves de Japón, por lo que todo depende de Jaguares.