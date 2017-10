Repunta la venta de camisetas argentinas rumbo a los partidos clave de Eliminatorias

El vínculo de la selección argentina y los hinchas no se encuentra en su mejor momento. No sólo por los malos resultados de las últimas fechas de las Eliminatorias, sino fundamentalmente por las flojas actuaciones. Es que más allá de la situación crítica en que se encuentra rumbo al Mundial de Rusia, el equipo no contagia, "no enamora" como dicen por ahí.

Esta realidad se viene reflejando en la venta de las camisetas celeste y blancas. A principios del mes pasado desde este diario se hizo un relevamiento en este sentido que mostraba como había caído su comercialización al punto que se podía comprar en oferta en el sitio oficial de la AFA.

Sin embargo, y teniendo en cuenta las dos "finales" que se vienen, contra Perú el jueves que viene y contra Ecuador el 10 de octubre, el interés de la gente por la casaca nacional ahora parece haber cambiado y se ha visto incrementado.

Según un relevamiento de Netshoes, el operador de tiendas online de artículos deportivos, durante septiembre se registró un aumento del 18% en la venta de la camiseta titular, mientras que la versión alternativa tuvo un aumento de 270%, ambas en comparación con el mes de agosto. En tanto, después de la camiseta el artículo más buscado por los hinchas fue el short alternativo, que mostró un crecimiento del 75%. Este dato también fue corroborado por los distintos locales de venta al público con los que se comunicó El Cronista. Vale la pena destacar que se trata del modelo 2016/2017 porque las "mundialistas" con vistas al 2018 se espera que se lancen en noviembre.

Perú trae sus bidones

Por su parte, la selección peruana no quiere dejar nada al azar para el crucial duelo frente a Argentina de este jueves. También se juegan su pase al Mundial, pero en su caso tras ocho ediciones sin estar presentes. Por lo mismo, y para evitar que Argentina pueda llegar a repetir alguna "artimaña" del pasado, el combinado incaico traerá sus propios bidones de agua a Buenos Aires.

Así lo confirmó al programa Nacional Deportes La Cátedra el doctor del Rimac, Jorge Alva. "Eso es correcto. Antiguamente era casi un hecho frecuente, ahora los hoteles guardan su prestigio. De todas formas, estamos tomando precauciones".

La mala fama de la "Albiceleste" nació por lo sucedido con el brasileño Branco en los octavos de final del Mundial de Italia en 1990 (1-0 para Argentina), cuando el volante bebió de un bidón de agua que le facilitaron desde la banca argentina y que habría estado contaminado con algún fármaco hipnótico.

Messi llega hoy

La Selección comenzó ayer los entrenamientos de cara a los trascendentales partidos del jueves y el martes que viene. Sin embargo, el capitán Lionel Messi no pudo estar ya que su vuelo sufrió una demora y arribará al país a 48 horas del duelo decisivo en la Bombonera.