Renunció el director de Indian Wells

El director del torneo de tenis de Indian Wells (California, EEUU), Raymond Moore, renunció después de recibir numerosas críticas por haber afirmado que las mujeres tenistas "cuelgan de las faldas de los hombres". "Si naciera de nuevo, me gustaría estar en la WTA, ya que ellas viven de los logros de los hombres. No toman ninguna decisión y tienen suerte. Tienen mucha, pero mucha suerte", dijo Moore el pasado domingo. "Si fuera una jugadora, me arrodillaría todas las noches y agradecería a Dios por el nacimiento de Roger Federer y Rafa Nadal, porque ellos han cargado con este deporte", agregó. Moore, un ex tenista sudafricano de 69 años, había pedido excusas por sus comentarios "extremadamente erróneos y de mal gusto".