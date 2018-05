Real Madrid - Liverpool: la final de los u$s 1000 millones

La ciudad ucraniana de Kiev se veste de gala para albergar la final entre Real Madrid y Liverpool, pero además será el escenario de las exorbitantes cifras económicas que se manejan dentro del mundo del fútbol.

El reconocimiento futbolístico y la Orejona serán los principales baluartes que estarán en juego en Kiev. Sin embargo, detrás de la historia y el brillo de la Copa, también estará en disputa un premio individual multimillonario pactado por ambos clubes.

En caso de salir campeón Real Madrid, cada futbolista de su plantel se llevará u$s 1.300.000. Por su parte, el Liverpool les pagará a sus jugadores u$s 1.000.000 si dan la vuelta.

El ganador de la final se llevará u$s 18.000.000; el perdedor, u$s 13.000.000.

Pero no todo se resolverá en la final. Desde la fase de grupos hasta ahora, el equipo comandado por el francés Zinedine Zidane ya acumuló u$s 46.800.000 (u$s 22.800.000 de la fase de grupos, u$s 7.000.000 en octavos, u$s 8.000.000 en cuartos y u$s 9.000.000 en semifinales).

El conjunto que dirige Jurgen Klopp, por su parte, cosechó u$s 46.200.000 (600 mil menos que el Madrid, producto de tres victorias y tres empates en la fase de grupos).

El valor de los planteles

La nómina del Real Madrid tiene una cotización en el mercado de u$s 1.127.000.000. Los tres futbolistas mejor valorados son Cristiano Ronaldo (u$s 140.000.000), Tony Kroos (u$s 94.000.000) e Isco (u$s 88.000.000).

Por su parte, el plantel del Liverpool tiene un valor de u$s 642.000.000. Los tres jugadores más valiosos son Mohamed Salah (u$s 94.000.000), Sadio Mané (u$s 70.000.000) y Roberto Firmino (u$s 59.000.000).

Justamente, el portugués Cristiano Ronaldo (Adidas) y el egipcio Salah (New Balance) son las estrellas que más camisetas venden en sus respectivos equipos.

Además de la diferencia abismal entre los costos de ambas planteles, el Real Madrid también pasa por arriba al Liverpool en la cantidad de títulos que cosecharon sus futbolistas a lo largo de su carrera.

El plantel Merengue acumula 292 trofeos (sin contar distinciones individuales). Mientras que el de su rival suma tan sólo 50 preseas. En conclusión, el equipo de Zidane multiplica por seis los títulos conseguidos por los jugadores de Klopp.