Real Madrid - Barcelona en Miami rompe récords de venta de entradas

La preventa para el clásico entre Real Madrid y Barcelona, que ambos equipos van a jugar en la ciudad de Miami a mitad de año, ya está rompiendo récords. Es que se están vendiendo hasta seis veces más entradas que en cualquier otro partido anterior de la International Champions Cup, celebrada en varios países, y que ha incluido equipos como el Chelsea, Manchester United, Juventus y el Milan. También en la historia del Hard Rock Stadium, sin l‘gicamente contar partidos de los Miami Dolphins o Miami Hurricanes (los equipos locales de fútbol americano profesional y colegial).



El promotor del evento comentó que el 75% de los registros para las entradas se produjeron desde afuera del estado de Florida, lo cual confirma el interés que genera este partido, que cuenta con las principales estrellas del fútbol mundial, y que es la primera vez que se juega fuera de Europa en los últimos 20 años.



En este sentido, el sitio de compra y venta de entradas StubHub tiene publicadas ya varias ofertas. Cada ticket varía su monto en relación con el precio de salida al mercado, que si bien está acordado entre los u$s 150 y u$s 200 para las "populares" y los u$s 1000 para un acceso VIP, la reventa ya alcanza hasta los u$s 20.000 por una entrada en ubicación de privilegio, obviamente. Y es que, luego de que el Barcelona rompiera el récord de asistencia a un estadio en Florida en el año 2011 (contra Chivas de Guadalajara), la expectativa por ver a Messi, Ronaldo, Suárez o Neymar es muy alta.



Se espera que el 29 de julio asistan espectadores de todo Estados Unidos, América Latina, Europa y especialmente españoles.



Stephen Ross, presidente y cofundador de RSE Ventures y propietario de los Miami Dolphins, afirmó estar muy satisfecho por volver a traer la International Champions Cup a la ciudad de Miami, y cree que "la oportunidad de mostrar a dos de los equipos más célebres de la historia del deporte es la razón por la que este torneo se creó. Esperamos ansiosos celebrar este momento con nuestros fans y toda la ciudad de Miami". Con un porcentaje de población latina cercano al 65 %, Miami no tiene equipo en la MLS, pero este clásico podría suponer un espaldarazo a los planes de David Beckham de abrir allí una franquicia.