Qué dijo Paladino, el otro apuntado por Burzaco en el FIFA Gate

Alejandro Burzaco declaró ayer en el marco del FIFA Gate y apuntó contra dos exfuncionarios kirchneristas, a quienes acusó de haber recibido coimas de su parte por u$s 4 millones.

Uno de ellos fue Jorge Delhon, quien anoche se suicidó al arrojarse a las vías del tren, mientras que el otro señalado es Pablo Paladino, un hombre allegado al exvicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto.

Paladino, expresidente del Club Los Andes y quien también fuera candidato a intendente de Lomas de Zamora, rompió esta mañana el silencio y habló de la denuncia de Burzaco, además de referirse al suicidio de Delhon, de quien era vecino y cuyos hijos iban al mismo colegio en el barrio de Banfield.

“Jorge era un hombre honrado. Iba y venía a trabajar en subte o en tren pero un sinvergüenza como Burzaco nos lo hace perder”, señaló en defensa de su amigo.

En diálogo con Radio 10, precisó que ayer a la tarde fue la última vez que habló con Delhon. “Hablé con él a las 18.00. Estaba volviendo en tren. Me dijo ‘Pala, ¿viste lo que dijo ese hombre?’. Fue lo último que me dijo. Lo llamaba porque no llegaba y luego me encontré con esa lamentable noticia”, recordó.

Paladino junto al exgobernador bonaerense Gabriel Mariotto.

“Sentí la desazón de una persona que se preguntaba por qué, si él no tenía nada que ver con esto. Voy a acompañar a la familia de Jorge y luego voy a hablar con mis abogados porque este Burzaco tiene que dar respuestas. Y otros también tienen que darlas”, apuntó.

Paladino, excoordinador de Fútbol para Todos, contó que Dehlon “empezó a verse en las redes y no soportó verse en una situación semejante. Estaba muy deprimido”.

“Le dije Jorge vení que esta es una lucha nuestra. Me dijo que venía para casa y me quedé esperándolo. Le dije que quién tenía la responsabilidad era yo e iba a salir a hablar con los medios”, recordó.

Paladino desmintió la denuncia del arrepentido Burzaco que los involucraba. “El programa FPT no administraba recursos. Organizaba la logística para la televisación del fútbol y ejecutaba las ordenes de la Jefatura de Gabinete”, aclaró.

Señaló que lo de Burzaco fue un “manotazo de ahogado y en pos de mejorar su situación. Burzaco tuvo que ensuciar a Grondona y al Fútbol Para Todos. Es un delincuente”, sostuvo.

“Burzaco tiene un acuerdo con alguien para ensuciar al Fútbol Para Todos. Lo llaman para la compra de derechos de mundiales y de copas américas”, finalizó.

Según declaró ayer Alejandro Burzaco, exCEO de Torneos y Competencias, en el marco del juicio que se desarrolla en EE.UU. por el escándalo del FIFA Gate, Delhon era uno de los dos funcionarios de FPT el otro era Paladino- a los que les pagó 4 millones de dólares en sobornos.

‘Nosotros pagamos sobornos a esos dos señores por 4 millones de dólares‘, admitió ante la Justicia estadounidense. Y confesó que la empresa Fox Sports se asoció con su compañía, Torneos y Competencias, para pagar coimas a dirigentes del fútbol y así conseguir los derechos comerciales de distintos campeonatos de fútbol, como Copa América, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.