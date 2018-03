Qatar ya gasta u$s 500 millones a la semana en la preparación del Mundial 2022

Qatar, anfitrión del Mundial de fútbol de 2022, está gastando u$s 500 millones para acondicionar el país de cara al evento deportivo, explicó el ministro de Finanzas del emirato. Ali Shareef Al-Emadi informó asimismo que esta inversión faraónica continuará de forma ininterrumpida hasta el año 2021.

"Gastamos cerca de 500 millones de dólares por semana en los principales proyectos y eso va a continuar así durante los próximos tres o cuatro años a fin de conseguir nuestro objetivo, que no es otro que estar preparados para 2022", indicó a los periodistas en rueda de prensa. En total, la potencia petrolera desembolsará 200.000 millones de euros (u$s 213.000 millones) para organizar la Copa del Mundo.

"El 90% de los contratos ya han sido adjudicados, y esto no comprende únicamente estadios, también vamos a construir autopistas, vías férreas, aeropuertos. Las verdaderas infraestructuras, hospitales y todo lo demás", dijo.

Cuestionado por el hecho de que dicho gasto hará del Mundial de Qatar el más caro de la historia, el ministro argumentó que "si tenemos en cuenta únicamente la construcción de estadios, no será el Mundial más caro de la historia".

Además, Al-Emadi aseguró que está inversión está fuera de peligro en lo que déficit presupuestario se refiere, aunque el país haya experimentado recientemente problemas en ése sentido a causa de las fluctuaciones en el precio del petróleo. Qatar sufrió el año pasado su primer déficit presupuestario en 15 años, cifrado en casi u$s 12.000 millones.

En este sentido, vale la pena destacar que a fines de 2016, el grupo estatal China Railway Construction Corporation (CRCC), en alianza con la contratista local HBK Contracting recibido el encargo del Comité Supremo de Entrega y Legado de Qatar de construir el estadio Lusail que costará un poco más de u$s 600 millones. La instalación albergará el partido inaugural. Mientras que el diseño es obra del estudio Foster+Partners, que debe concebir un equipamiento con capacidad para 80.000 espectadores y un sistema de refrigeración interno para combatir las altas temperaturas del país.

El de Qatar será la primera Copa del Mundo celebrado en un país de Oriente Medio, de mayoría musulmana y el más pequeño.