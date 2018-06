Propuestas para disfrutar del after match

Con 17,1 millones de km2 la Federación Rusa es el país más extenso del mundo y abarca dos continentes. Para el turista se ofrece una amplia gama de atractivos y opciones. Pero antes que nada, es conveniente conocer el clima, las condiciones de seguridad, el uso de moneda y recomendaciones sobre un idioma tan distinto al castellano. Ciudadanía argentina no requiere visado.

Clima

En invierno una importante prevención debe ser el abrigo adecuado y suficiente, pues el rigor climático es considerable. Sin embargo, donde el rigor invernal es bien severo es en el casi 15% del territorio ruso que se encuentra pasando el Círculo Polar Ártico. En una zona de Siberia la temperatura puede bajar hasta casi los 70° bajo cero. En la región continental a veces puede descender hasta 30° bajo cero. Sin embargo, en el área continental europea (donde se encuentra la mayoría de las ciudades más pobladas del país) el verano a menudo también puede traer días de calor intenso (con temperaturas superiores a más de 40°, o bien fríos, a menos de 15°), además de húmedos, pero breves.

De todos modos, al realizarse el Mundial en verano, esta es la mejor estación del año pues es una época de clima templado. Otro elemento positivo es que las jornadas en esta última son largas: amanece a las 5 hs. y oscurece a las 22 hs. En resumen, es indispensable llevar ropa ligera y cómoda en esa época del año. En las tres sedes donde el seleccionado argentino disputará los partidos de la primera ronda (Moscú, Nihzni Nóvgorod y San Petersburgo), así como en las restantes ocho sedes, se esperan temperaturas del orden de los 20° a los 30°. En las del sur las temperaturas pudieran elevarse por sobre este último valor.

Seguridad

Moneda

Idioma

Rusia se considera un país poco seguro en materia de robos. En el índice de las ciudades más inseguras del mundo, Moscú ocupa el puesto 29 de 148 posiciones (según datos recientes de SafeAround). De todos modos, a no preocuparse tanto puesto que en zonas turísticas los casos son aislados. No obstante, en cualquiera de las ciudades del país es frecuente el hurto en la vía pública y en los medios de transporte, ante el descuido sobre todo. Lo que hay que tener es prevención y no desatender los efectos personales bajo ninguna circunstancia ni sitio. Un riesgo es la amenaza de atentados terroristas, aunque el gobierno ruso está preparando un gran dispositivo de seguridad por lo que no debiera ser una preocupación para el turismo. Una recomendación particular para Moscú, ciudad extensa y poco amigable para la caminata (en peculiar en sus zonas más céntricas, en primer lugar, dada la presencia de un tráfico intenso e ininterrumpido) es llevar consigo un buen mapa o, si las condiciones de Internet lo posibilitan, un dispositivo GPS. Hay barrios que no son tan amigables con el turismo, como en cualquier urbe del mundo. El transporte no es un problema en general en las ciudades (salvo la intensidad del tráfico en Moscú donde los atascos son un problema serio) y las líneas de metro son óptimas.La unidad monetaria utilizada es el rublo. La paridad respecto del peso argentino es de $ 1 a 2,48 rublos. No es conveniente contactar para cambiar dinero en la vía pública, puesto que se corre el riesgo de recibir una conversión desfavorable y/o billetes falsos. Lo mejor es utilizar cajeros o recurrir a centros autorizados de cambio.Incluso en las zonas más turísticas, el uso del idioma inglés es bastante limitado. Pese a que las autoridades rusas prometen mayor facilidad con el idioma para visitantes, una práctica solución a este problema es aprender nociones básicas de ruso, con antelación. No es tan complicado, como pudiera parecer. Aunque sea memorizar el alfabeto cirílico como para prescindir requerir tantas indicaciones en la calle cuando el idioma es, a todas luces, una traba significativa. Como ventaja, varias letras de este alfabeto son iguales a las del nuestro.