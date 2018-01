Pratto ya es la compra más cara de la historia de River, y la tercera del fútbol local

El delantero Lucas Pratto se transformó ayer oficialmente en nuevo refuerzo de River Plate, que de esta forma concreta la compra más cara de su historia.

Luego de acordar los detalles que restaban respecto de la forma de pago, el "Millonario" accedió a abonar una suma cercana a los u$s 13 millones por el jugador, de los cuales u$s 3,5 millones irán a parar al Atlético Mineiro, club que tiene el 45% del pase pero que decidió resignar algo de plata para que se lleve adelante la venta.

Curiosamente, otro de los equipos que saldrá beneficiado con la operación es Boca Juniors, nada menos. Es que por el "mecanismo de solidaridad" de la FIFA, establecido en el artículo 21 del "Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores", el "Xeneize" recibiría un 1,75% del monto total del negocio, que asciende a los u$s 192.500, es decir $ 3.662.735 argentinos.

Hasta la fecha, para la entidad de Núñez el fichaje más costoso había sido el retorno de Ariel Ortega desde Parma en el año 2000 por u$s 5,5 millones.

En tanto, a nivel del fútbol argentino, se trata del tercer pase más oneroso de la historia. En el primer puesto se encuentra la vuelta a Boca de Juan Román Riquelme en 2008 desde Villarreal, por quien se desembolsaron u$s 15 millones; y en el segundo se ubica el regreso de Carlos Tevez desde Juventus, que aunque no existen cifras oficiales y precisas al respecto se estima que finalmente alcanzó también casi u$s 15 millones.

Pratto, de 29 años, jugaba en Defensores de Cambaceres, cuando llegó a Boca a los 16 años en 2004 por recomendación de Martín Palermo, donde salió campeón en 5ta. División con más de 20 goles. En 2007 pasó a Tigre, club con el que debutó en Primera División ese mismo año. En 2008 emigró al Lyn de Noruega donde jugó hasta 2009, cuando regresó a Boca, donde jugó apenas dos partidos. En 2010 se fue a Unión de Santa Fe, y ese mismo año en la Universidad Católica de Chile. Más tarde recaló nuevamente en Europa, en Genoa de Italia. Y en 2012 se consolidó como goleador en Vélez, donde jugó hasta 2014, marcó 43 goles, fue el goleador del Torneo Transición con 14 tantos y recibiendo el Olimpia de Plata. En 2015 lo fichó el Atlético Mineiro, que en 2017 terminó vendiéndole la mitad de su ficha al San Pablo por unos u$s 6 millones.

Vale la pena resaltar que el conjuntSo que dirige Marcelo Gallardo también acaba de pagar la cláusula de rescisión del arquero Franco Armani al Atlético Nacional de Colombia por u$s 6 millones.