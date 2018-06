Piden hasta u$s 6000 por un ticket para el drama Argentina-Nigeria

La selección argentina debe ganarle hoy a Nigeria y que Islandia no se imponga sobre Croacia para poder clasificar a octavos de final del Mundial de Rusia, del que se quedará afuera si se dan otros resultados.

Nada menos. "La gloria o Devoto" como se dice popularmente en nuestro país.

El encuentro, correspondiente al Grupo D que ya tiene como primer clasificado a Croacia, se jugará desde las 15 hs de Argentina (21 hs de Rusia) y tendrá como árbitro al turco Cuneyt Cakir, quien dirigió la semifinal de Brasil 2014 contra Holanda, cuando los por entonces dirigidos por Alejandro Sabella pasaron gracias a los penales tras igualar sin goles.

Lógicamente, la enorme expectativa por el trascendental partido ha generado que los precios de la reventa se disparen con cifras estratosféricas. Así, por ejemplo, en el sitio StubHub, hasta anoche se ofrecían más de 200 tickets para las tres categorías que dispuso la FIFA en relación a la ubicación de las localidades. Para la Categoría 3, la más "económica" supuestamente, se ofrecían entradas con precios que iban desde unos "razonables" $ 12.500 (u$s 460) hasta los $ 80.000 (u$s 2950). Por su parte, la Categoría 2 abarcaba un rango desde los $ 16.500 (u$s 600) hasta los $ 80.000 también. Mientras que en la Categoría se ofrecían localidades entre los $ 20.000 (u$s 740) y unos increíbles $ 170.000, es decir más de u$s 6000.

En este sentido hay que tener en cuenta que puede tratarse de un partido histórico en muchos aspectos, y algunos de estos involucran al capitán argentino Lionel Messi...

Mientras para el otro choque decisivo del Grupo D no había disponibilidad de entradas en reventa en ninguno de los típicos sitios internacionales dedicados a este mercado de compra y venta entre terceros

En las estadísticas, Croacia suma seis puntos con dos victorias, mientras que Nigeria lo sigue con tres, y cierran Islandia y Argentina con uno. La diferencia de gol favorece a los vikingos y puede resultar decisiva en caso que ambos combinados resulten victoriosos este martes. Los islandeses tienen un gol a favor y dos en contra, mientras que Argentina convirtió la misma cantidad pero los croatas le anotaron tres, por lo que de arranque los dirigidos por Jorge Sampaoli están en desventaja.

Pero hay otro factor a tener en cuenta que será clave si se llega a una definición con igualdad de puntos y de goles a favor y en contra. Se trata del "fair play", que obrará como desempate en la última instancia de igualdad.

La FIFA decidió que en esos casos se le otorgue la clasificación al equipo que menos amonestaciones o expulsiones haya acumulado. Y al cabo de estas dos jornadas, los argentinos sumaron tres tarjetas amarillas y los islandeses ninguna.

El estadio Krestovski, escenario de este "drama", tiene una capacidad para 70.000 espectadores, y es propiedad del club Zenit de San Petersburgo, donde actúan los argentinos Sebastián Driussi, Emiliano Rigoni, Matías Kranevitter, Leandro Paredes y Emanuel Mammana.