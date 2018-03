Piden hasta u$s 500 para ver al equipo de Martino en EE.UU.

El domingo 5 de marzo debuta el Atlanta United en la MLS, la Liga de fútbol profesional de Estados Unidos. Se trata de un equipo creado en 2014, y de la franquicia del estado de Georgia, que jugará su primer partido oficial como local en el Bobby Dodd Stadium, la cancha con capacidad para 55.000 espectadores que utilizará hasta que se inaugure el futurista Mercedes-Benz Stadium.



Para iniciar sus actividades, el multimillonario Arthur Blank contrató a Gerardo Martino como su director técnico después que el entrenador rosarino renunció a seguir al frente del seleccionado nacional, después que los clubes argentinos le negaron jugadores para encarar los inminentes Juegos Olímpicos de Rio 2016.



El debut del conjunto del "Tata" ante el New York Red Bull provoca tanta ansiedad entre sus nuevos seguidores que las entradas para asistir a su primer encuentro oficial están prácticamente agotadas, y de hecho las pocas que quedan se estan comercializando en más de u$s 500. El precio de las ubicaciones oficial para este evento osciló entre los u$s 25 y los u$s 90 dependiendo de la ubicación.



El presidente del club Darren Eales afirmó que "se están vendiendo más de 100 entradas de temporada por día".



El plantel del United está integrado en su mayoría por futbolistas locales, pero también se destacan los argentinos, como Leandro González Pirez que llegó proveniente de Estudiantes de La Plata; Miguel Almirón (Lanús); Yamil Assad (Velez Sarsfield); y Héctor "Tito" Villalba, ex San Lorenzo que llegó desde el Tijuana mexicano. Además cuenta entre sus filas con el mundialista chileno Carlos Carmona.



En su primer y único choque amistoso con un equipo "real", jugado la semana pasada ante 12.000 personas, Atlanta obtuvo un contundente triunfo por 4-0 ante el Chattanooga FC de la NPSL (National Premier Soccer League), cuarta categoría en importancia de los torneos locales.



"Tenemos la idea de siempre jugar con el mismo estilo sin importar quién sea el rival, y creo que hoy estuvimos más enfocados en jugar de la manera que pretendemos", expresó Martino, quien además se mostró muy contento con los juveniles que tiene en el plantel.



En relación al "Tata" y su peso en la MLS, se dice que el DT más laureado sin duda es el ex jugador Patrick Vieira (New York City FC) después de su paso por el Milan, Arsenal, Inter y Manchester City con 16 trofeos entre FA Cup, Serie A, Premier League y Supercopa italiana, además de ser campeón del mundo con la selección francesa en 1998 y la Eurocopa en el 2000. Pero el técnico con más experiencia internacional es Gerardo Martino que ha entrenado la selección de Paraguay, la de Argentina y equipos como Barcelona y Newell’s Old Boys. Y se comenta que eligió entrenar a Atlanta United porque lleva los mismos colores que Newell’s, el equipo que lo vio nacer y triunfar.