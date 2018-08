Para ver a las figuras de la nueva Selección hay que pagar u$s 10 aparte

Paulo Dybala, Mauro Icardi, Lautaro Martínez, Giovanni Simeone, Germán Pezzella son algunas de las principales figuras convocadas a integrar la "nueva" selección argentina que servirá seguramente de base para la Copa América de 2019 en Brasil y el Mundial de 2022 en Qatar. Todos juegan en el Torneo de Italia, y excepto por Pezzella, que es defensor, los otros cuatro son letales atacantes que brillan a nivel global.

Sin embargo, en Argentina (en toda Latinoamérica en realidad) no se los va a poder ver en acción a través de la TV por cable básica como fue costumbre todos estos años, porque tanto Fox Sports como ESPN no cuentan con los derechos de la Serie A. ¿La principal razón? una serie de idas y vueltas entre la Asociación italiana y las multinacionales licitantes (que no son ni Fox ni ESPN) que se complicaron con la llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus, lo que encareció de forma notable la adquisición de un campeonato que en la previa no tenía mayor rating.

Entonces, entre Sky (dueña actual de los derechos que están a la venta), y la Lega Calcio idearon el Serie A Pass, un servicio global de suscripción OTT (televisión por internet) que va ofrecer vía streaming la cobertura en vivo de todos los partidos del certamen para la región.

El sistema ya está disponible, y se podrá acceder desde una PC, tablets y móviles, vía aplicaciones en iOS y Android que incluirán conexión con Chromecast y Apple Airplay. El precio del servicio será de u$s 8,99 por mes o de u$s 59,99 por un pase anual, pero los relatos están en inglés. La otra alternativa para ver algunos partidos del Calcio será por el canal de la RAI.

Fenómeno de masas

Desde su llegada a la entidad con sede en Turín, Cristiano Ronaldo a provocado un fenómeno de masas único, que tiene su reflejo en las redes sociales. Por ejemplo, solamente en el mes de julio, el equipo sumó 3,5 millones de nuevos seguidores en Instagram, sumando ya 14,5 millones de followers en total. De hecho, con Cristiano, la Juventus sumó en julio en Facebook, Twitter e Instagram un total de 83,3 millones de interacciones, una cifra que, según el sitio Finanzas y Deportes, llevó al conjunto italiano a liderar este ránking por delante del Real Madrid (80 millones de interacciones). También en YouTube la Vecchia Signora vio como sus reproducciones se multiplicaban por 12 con la llegada de CR7.