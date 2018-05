Para los que aún dudan: cuánto cuesta viajar y vivir en Rusia en el mes del Mundial

A poco más de dos semanas para el inicio del Mundial de Rusia 2018, aún muchos hinchas argentinos analizan la posibilidad de pegarse una escapada para ir a alentar a la Selección Argentina en el debut frente a Islandia, previsto para el próximo 16 de junio.

A continuación una breve lista de los gastos básicos que esos simpatizantes indecisos deben tenerse en cuenta antes de adentrarse en la aventura mundialista.

El primer ítem a resolver es el tema del pasaje aéreo. Por ejemplo, los hinchas interesados deben tener en cuenta que para llegar a Rusia deberán hacerle frente al menos a una escala previa en algún otro aeropuerto como Madrid, Ámsterdam, Londres, París, Roma o Frankfurt.

El pasaje ida y vuelta más económico publicado por el sitio Despegar.com, con salida el 14 de junio, -dos días antes del debut-, alcanza los 61.182 pesos o unos u$s 2500 (con impuestos incluidos). La cifra es un 35% superior a la que poseía el 17 de abril pasado, hace cinco semanas, antes de la disparada del dólar de principios de mes.

Una vez llegado a Moscú, una opción para movilizarse es el alquiler de un vehículo. Las tarifas más baratas empiezan en los 83 dólares diarios o ($ 1675).

El alquiler de un Hyundai Solaris o similar cuesta unos u$s 168,50 por día ($ 3400); el de un VW Passat Aut. o similar, u$s 281 por día ($ 5670); y el de una camioneta VW Caravelle Aut. o similar, hasta u$s 426,21 por día ($ 8600).

El valor promedio de la nafta, al 21 de mayo, alcanza los u$s 0,71 dólares estadounidenses o 17,75 pesos argentinos por litro.

En cambio, si la idea no es alquilar un vehículo, el transporte público ofrece una gran variedad de alternativas, y también precios.

El viaje en autobús, tranvía y trolebús tiene un precio de 24 rublos rusos (u$s 0,39 o $ 9,75), mientras que en metro cuesta 26 rublos (u$s 0,42 o $ 21,84).

Hay también dos clases de Tarjeta Multiviaje:

1. Sirven únicamente para el transporte terrestre como tranvía, autobús, trolebús, por un valor de 700 rublos rusos (u$s 11,30 o $ 282,50) para 60 viajes o de 830 rublos rusos (u$s 13,40 o $ 335) para un servicio ilimitado.

2. La otra variante sirve para todo el transporte público, incluyendo el metro. Cuesta 2140 rublos (u$s 34,55 o $ 863,75) con un tope de 70 viajes. Por otro lado, las tarjetas smart, para todos los medios y válidas por períodos de entre 30 días, 90 días o 365 días, con precios de 770 rublos (u$s 12,43 o $ 310,75), 1980 rublos (u$s 31,97 o $ 799,25) y 6700 rublos (u$s 108,18 o $ 2704,50), respectivamente.

A la hora de pensar en el hospedaje, como suele suceder, existen ofertas muy variadas. A la hora de buscar el precio más económico en un hotel de tres estrellas, se deberán desembolsar unos u$s 56 o $ 1400 promedio por noche con base doble. Por ejemplo, el Hotel Station Korolev, de tres estrellas, ofrece un precio promocional de $ 6120 por 4 noches, con desayuno incluido.

Los precios de la comida son un poco más baratos respecto a Buenos Aires. Almorzar o cenar en un restaurante barato cuesta unos 520 rublos rusos, o u$s 8,40 o $ 210 por persona.

No obstante, en un restaurante de mejor calidad, una comida para dos roza los 2100 rublos (u$s 33,91 o $ 847,47).

En una casa de comida rápidas, el valor de un combo promedio alcanza los 310 rublos (u$s 5,01 o $ 125,25). Por otra parte, medio litro de cerveza local cuesta 75 rublos (u$s 1,21 o $ 30,25).

Lo más importante, el valor de la entrada

Con las entradas para ver a la Selección Argentina agotadas por los canales oficiales (la venta por tanda realizada por FIFA), los hinchas argentinos que pretendan alentar a Lionel Messi en el estadio deberán recurrir a páginas de reventa de entradas. Y como suele suceder, los precios de los tickets no son para nada baratos.

Por ejemplo, a poco más de dos semanas para el debut del equipo argentino, el valor de un ticket en un sitio de reventa alcanza los u$s 860 o $ 21.500 para ver el encuentro inaugural frente a Islandia.