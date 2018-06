Para Macri el partido en Israel terminó siendo "una situación incómoda"

La proximidad del Mundial de Rusia está cada vez más presente en la agenda. Y la discusión que derivó en la suspensión del partido que iba a disputar la selección local en la ciudad de Jerusalén terminó de ocupar la atención principal durante las últimas 48 horas.

El presidente Mauricio Macri habló por primera vez al respecto y reconoció que intentó que el partido contra la selección de Israel se realizara.

“Me llamó el primer ministro Benjamín Netanyahu para pedirme que interceda si podía —para que se haga el partido—, llamé y lo volví a llamar”, explicó Macri frente a los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Aprovechando el brindis por el Día del Periodista, el mandatario explicó que le había dicho al primer ministro de Israel que “a la mañana siguiente lo llamaba” para darle una respuesta “pero lo llamé ese mismo día porque veía que no había posibilidades y preferí decirle lo antes posible la verdad al ministro para que supiese que no iba a poder ser y no se creen falsas expectativas”.

Maccri reconoció que toda esto generó “una situación incómoda” pero señaló que había que “estar en el lugar de Messi con las amenazas que recibió. Ahora, ya pasó y hay que concentrarse en lo que importa”, que es la Copa del Mundo.

Conocedor de grupos futbolísticos de su paso como presidente de Boca, Macri señaló que de su encuentro con algunos jugadores de la selección pudo reconocer que “hay una buena convivencia, no hay tensiones. Es importante tener una buena relación entre el plantel, el cuerpo técnico y los directivos, y me pareció ver una cosa armónica”.