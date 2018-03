Paladino: "Fue al baño y sufrió un vahído"

El relato de lo que ocurrió lo entregó Roberto Paladino, médico y amigo, que estaba con él cuando sufrió el accidente. "Estábamos comiendo ahí y hablando (...). Dos horas estuvimos, y en determinado momento fue al baño y sufrió un vahído, un aneurisma (...), nos desesperamos, pero no sabíamos que era él, creí que era otra persona, pero es una escalera un poco alta y de mármol, y en su caída llegó a romper el mármol". "Cuando lo veo en el piso, con la cabeza hacia arriba tenia en la nuca un hematoma grande, y le salía sangre por el oído que me hizo pensar en una fractura de base de cráneo. Cuando vino el SAME no lo querían sacar porque estaba en una situación difícil, querían llamar a los bomberos pero después no hizo falta porque entre 6 o 7 personas se lo pudo sacar", recordó.