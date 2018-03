Nike ofrecerá u$s 100 millones para renovar con el Barça

Nike presentará una oferta récord de 85 millones de euros por año (unos u$s 100 millones) para renovar el contrato con Barcelona. Así lo informó el diario madrileño AS, el cual indicó que la firma considera incluso aumentar la oferta hasta 100 millones de euros para convencer al club catalán. El reporte indica que el nuevo contrato comenzaría en julio de 2018, mientras que no de los detalles a discutir es la duración del acuerdo. Actualmente el Barça percibe 30 millones de euros por año por patrocinio y otros 19 millones mensuales por merchandising. La relación entre Nike y Barcelona inició en 1998 y creció en la presidencia de José Luis Nuñez, quien firmó un acuerdo por diez años a cambio de 120 millones de euros que luego aumentó a 150 para los últimos cinco años, que se cumplirán en 2018. En caso de concretarse, el nuevo acuerdo sólo será superado por el arreglo entre Adidas y Manchester United, por 94 millones de euros.