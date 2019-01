Neymar y Mbappé son los más caros, pero Messi sigue bien arriba

Más de mil especialistas deportivos de todo el mundo sorprendieron con informe en el que destaca al brasileño Neymar, del PSG, como el futbolista más valioso de la actualidad.

El ariete de 26 años encabeza la tabla con u$s 261 millones por encima de su compañero francés en el PSG Kylian Mbappé, quien se ubica segundo con u$s 245 millones, mientras que Lionel Messi, del Barcelona, tercero con u$s 231 millones, completa el podio, de acuerdo a una estudio de KPMG.

Lo llamativo de esta publicación para los analistas de los medios fue ver al brasileño encabezando la lista por encima de Messi, teniendo en cuenta que no ganó ninguno de los cuatros premios individuales (Balón de Oro France Football, Balón de Oro del Mundial, The Best y Mejor jugador UEFA) entregados el año pasado.

Y el croata Luka Modric, ganador del Balón de Oro, y el portugués Cristiano Ronaldo, el más caro de la Serie A, no aparecen en la medición de KPMG.

Este listado se completa con Mohamed Salah (Liverpool) u$S 191 millones; Harry Kane (Tottenham) u$s 151 millones; Eden Hazard (Chelsea) u$s 168 millones; Kevin De Bruyne (Manchester City) u$s 147 millones; Antoine Griezmann (Atlético Madrid) u$s 143 millones; Paul Pogba (Manchester United) u$s 136 millones; y cierra Philippe Coutinho (Barcelona) u$s 128 millones.

Una cotización diferente

Por estos días se conoció también otro ranking sobre los jugadores más caros, pero realizado por el Observatorio de Fútbol CIES. En este caso la lista está encabezada por Kylian Mbappé. El jugador francés fue tasado en u$s 248 millones, prácticamente el mismo valor que en el informe previo, pero la diferencia es que el resto tiene una cotización menor. En la clasificación del CIES, el segundo puesto lo ocupa Harry Kane (Tottenham) con u$s 227 millones y Neymar aparece en el tercero con u$s 224 millones. Messi aquíaparece en el séptimo lugar con u$s 194 millones y Cristiano Ronaldo en el decimonoveno con una tasación de u$s 144 millones.

Entre los 27 futbolistas con un valor estimado de más de 100 millones de dólares , 16 juegan en la Premier League, cinco en LaLiga, tres en la Serie A, dos en la Ligue 1 y uno en la Bundesliga. Once países tienen representantes con un valor de más de 100 millones: Brasil (6), Inglaterra (5), Francia (5), Argentina (2), Portugal (2), Bélgica (2), Egipto (1), Alemania (1), Senegal (1), Uruguay (1) e Italia (1).

Messi cerca de Andorra

Gerard Piqué está tratando de convencer a Lionel Messi para que se sume a su nuevo proyecto empresarial al frente del FC Andorra. Según la prensa local, las conversaciones "están avanzadas" y en los próximos días podría hacerse público el acuerdo entre todas las partes implicadas. La voluntad de Piqué es incorporar al argentino en el grupo accionarial.