NFL pagará u$s 1000 millones a jugadores con lesión cerebral

Un estimado de u$s 1000 millones fue acordado por la NFL (Football Americano) y los jugadores, que presentaron una demanda de indemnización sobre las conmociones cerebrales, confirmó ayer lunes un tribunal federal de apelaciones. Un grupo de jugadores se había opuesto inicialmente a los términos del acuerdo, con los abogados argumentando que la compensación no era adecuada para las víctimas de la encefalopatía traumática crónica (CTE), una enfermedad que se ha encontrado en el cerebro de varios jugadores fallecidos, pero es imposible de diagnosticar en las personas que aún viven.

Sin embargo, en defensa de los términos del acuerdo, el juez Thomas Ambro escribió en un fallo de 69 páginas que era "imperfecto pero justo". El actor Will Smith protagonizó y estrenó el año pasado "La verdad oculta", una película vinculada con esta temática