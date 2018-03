Messi estrena nuevos botines Adidas, pero la gente lo identifica con Nike

En el marco del gran contrato que Adidas mantiene con Lionel Messi desde hace ya varios años (se dice que es de unos u$s 8,5 millones anuales), una de las cláusulas estipula el lanzamiento de un nuevo modelo de botines prácticamente cada seis meses, cuando no menos tiempo, si así lo amerita algún evento en especial, como un Balón de oro, algún torneo, o porque no el nacimiento de un hijo.

Es así como la marca de las tres tiras acaba de poner en el mercado los "Blue Blast Messi 16+ Pureagility" que "La Pulga" estrenó "personalizados" en el triunfo del Barcelona contra el Atlético Madrid por la Copa del Rey el martes pasado. Sin embargo, existe desde hace tiempo una gran preocupación en la multinacional alemana porque a pesar de tener entre sus filas a uno de los dos mejores jugadores del mundo, la firma no sabe sacar provecho a dicha relación y sus estrategias no dan los resultados que se esperaban, según relevan desde el sitio especializado Marketing Deportivo (MD).

Hace pocos días fue presentado en Madrid el estudio Barómetro del Patrocinio Deportivo 2016, un informe realizado por la Asociación de Marketing de España y la Escuela de Negocio Internacional ESADE y en el que se relevan las últimas tendencias y la radiografía actual de la actividad.

El estudio cuenta acerca de la identificación y asociación que los hinchas tienen de las principales firmas patrocinadoras dentro del mundo del fútbol en España con los clubes y jugadores a los que representan y patrocinan.

Y justamente una de las estrategias menos exitosas sería la que sigue Adidas para realizar una activación exitosa de su relación con Messi, uno de los principales embajadores de la entidad, y que no deja en muy bien parados a sus creativos.

Así, de acuerdo con el estudio, que estableció un índice de Asociación de Patrocinio sobre 100 puntos para analizar cuáles son las asociaciones que los aficionados hacen de las marcas con las estrellas del deporte, los encuestados asociaron al crack argentino en un índice de 71,1 puntos con la norteamericana Nike, la gran rival de la compañía europea y sponsor técnico del Barcelona, un auténtico golpe de efecto de la compañía de Oregon sobre su gran rival.

Mientras que la firma germana tan sólo obtuvo un índice de 50,81 puntos sobre 100 en su identificación con Messi.

No ocurre lo mismo en el caso de Nike y Cristiano Ronaldo. Según el informe, es más que evidente que las estrategias de activación de la compañía norteamericana tienen más éxito entre los aficionados que las de adidas con Messi. Así, Nike obtiene un Índice de Asociación con Cristiano Ronaldo de 72 puntos, mientras que la asociación de Cristiano Ronaldo con adidas "sólo" asciende a 63,03 puntos.

Mayor éxito tiene la marca alemana en su identificación con el Real Madrid, club al que viste. En este caso, los encuestados dan a dicha relación un índice de 71,9 puntos, superior al que los fans hacen de la unión Barcelona-Nike, con un índice de 66,4 puntos.