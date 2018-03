Messi deja Samsung por Huawei a cambio de u$s 15 millones

En un evento realizado en Barcelona, España, la empresa china de redes móviles y celulares Huawei, anunció ayer que Lionel Messi será de ahora en adelante su imagen de mercado para su gama de teléfonos en todo el mundo.

El jugador, quien antes hizo campañas publicitarias para la marca de celulares Samsung, afirmó que "es un orgullo participar en una campaña como estas (con Huawei)". El lema de la campaña es "Conectando con la grandeza", "que tiene significado para mí, pues desde pequeño he trabajado por mis sueños", complementó el deportista. Aunque no se dieron a conocer las cifras, según diferentes medios locales, el astro habría firmado un contrato de tres años por u$s 15 millones.

Huawei esta apostando fuerte por el patrocinio del deporte a nivel mundial como una estrategia de masificación de su imagen, y ha sido tradicionalmente patrocinador de distintos equipos de fútbol del mundo, de países como México, España, Inglaterra y Holanda, entre otros.

La estrategia de la empresa china es la de llegar al primer lugar en ventas y superar a su dos principales rivales: Samsung y Apple. La compañía ya es tercera en ventas a nivel mundial con 180 millones de equipos vendidos durante el año pasado en todo el mundo.

En Latinoamérica, donde la empresa quiere lanzar un modelo premium de smartphone, vendió 12 millones de equipos y ya cuenta con el 13% de participación, dijo Tryione Liu, jefe de dispositivos de consumo de Huawei Latinoamérica.

En este sentido, la firma tiene en mente a la Argentina como mercado importante de la región. El Plan Messi no fue una idea que surgió de un momento a otro. "La idea de tener a Messi como cara global de la marca fue de la unidad argentina. Ellos la transmitieron a la unidad regional y desde ahí a los cuarteles generales en China", explicó Tyrone Liu, CEO Consumer Business Latam Group a Joaquín Garau de Apertura.com.

Sin embargo, aclaró que el plan no fue aceptado inmediatamente. "Decidir un embajador global no fue fácil paran nosotros; pero después de discusiones internas acordamos que, porque somos una marca global, teníamos que ir por Messi, para convertirlo en el primer embajador global de nuestra compañía", completó el ejecutivo. Sin embargo, los números uno no estuvieron de acuerdo con este plan desde el inicio. "Lo discutimos un tiempo, porque no es una decisión que se tome de un momento a otro", agregó el ejecutivo.

Las mangas de Boca

Por otra parte, ayer trascendió que la misma empresa china podría convertirse en la próxima auspiciante de las mangas de Boca en reemplazo de la francesa Citroen, y la suma que que se maneja es de u$s 2,5 millones por año.