Messi ahora va al espacio en monopatín, en un nuevo juego para celulares

Lionel Messi es uno de las estrellas del fútbol que más dinero gana a nivel global gracias a sus convenios publicitarios. Aunque no se conocen cifras oficiales, algunos calculan estos ingresos en por lo menos u$s 30 millones. Entre estos negocios se encuentran acuerdos con firmas como Pepsi, Adidas, Gillette, EASports, Tata Motors, Lay’s, Gatorade o Dolce&Gabanna.

En este marco, es que en 2014, Lionel Messi firmó un contrato de tres años para ser la nueva imagen de la firma holandesa Space Scooter. Esta empresa se dedica a fabricar unos monopatines que cuentan con una especie de pedal que al accionarlo hacia arriba y hacia abajo hace que una cadena empuje su rueda trasera. Este movimiento se siente supuestamente como caminar en el espacio, de ahí viene el nombre de la marca.

Después de la edición especial del Messi Space Scooter, la marca Messi ahora lanza su propio primer videogame para celulares gracias al desarrollo de los ingenieros de Space Scooter.

En el juego Messi es abducido por extraterrestres desde el estadio hacia mundos desconocidos, donde sus habilidades con el scooter son probadas en diversas misiones.

Así, el mejor jugador del mundo y ganador de cinco Balones de Oro, salta sobre rocas, puentes y otros obstáculos, da volteretas, se inclina para conducir a través de túneles y va esquivando cohetes y monstruos.

Naturalmente, se le permite también patear pelotas para obtener un pase libre. A lo largo del camino, debe recolectar monedas y otras cosas con las que se ganan puntos y gracias a los cuales los jugadores pueden ganar premios reales.

Estos van desde un Messi Space Scooters, pasando por camisetas de fútbol autografiadas y otros equipamientos deportivos, hasta el gran premio que consiste en un viaje todo incluido hasta Barcelona para un "encuentro personal‘ con el mismísimo capitán de la selección argentina.

El juego es gratis y ya se puede descargar en la App Store o en la Google Play Store.

"Por un lado queremos que los niños se entretengan en invierno, cuando no pueden jugar afuera con la frecuencia que a ellos les gustaría", señala el director de Space Scooter, Joost Blom. "Por otro lado, con este juego queremos introducir el (monopatín) Space Scooter en países donde todavía no es muy conocido".