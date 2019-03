Menotti: "No es el momento de Messi"

César Luis Menotti, director de selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino, justificó ayer que no esté citado Sergio Agüero para los amistoso ante Venezuela y Marruecos y opinó que tampoco debería haber sido llamado Lionel Messi. El "Flaco" contó que tuvo una charla con Lionel Scaloni sobre el delantero del Manchester City: "Creo que no es este el momento del Kun y yo diría que tampoco es el momento de Messi. Los dos están jugando instancias decisivas. Había exigencias para la presencia de Lio. Y a Agüero no hacía falta probarlo".

Sobre el crack del Barcelona, que ayer metió dos tantos en la goleada ante Lyon 5-1 por la Champions League, profundizó que "necesita del descanso de responsabilidades" y explicó que "tiene que ser la frutilla de la torta y no puede venir a batir los huevos", en referencia a los próximos amistoso.

En una entrevista concedida a la señal de cable TyC Sports, Menotti dijo que le "encantaría conocer a Messi personalmente porque sólo sé mucho de él por entrenadores amigos que lo han tenido". Además, aseguró que le gustaría juntarse con otro jugador de la Selección al que no nombró y con Riquelme, "con el que nunca coincidimos en el tiempo".