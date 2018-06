Mascherano: "La relación con Sampaoli es totalmente normal, pero el ruido no ayuda"

El mediocampista de la Selección Argentina Javier Mascherano enfatizó que la relación del plantel con el entrenador, Jorge Sampaoli, es “totalmente normal” y echó por tierra todos los rumores que indicaban una fractura en el vínculo entre los jugadores y el cuerpo técnico.

“La relación con el entrenador es totalmente normal. Cuando nosotros sentimos una incomodidad se la planteamos, sino seríamos unos hipócritas, si no lo hiciéramos estaríamos perjudicando al equipo. Somos los primeros responsables del mal funcionamiento, no perdimos por estos rumores, no son una excusa. Pero está claro que todo este ruido no ayuda”, dijo en una conferencia de prensa.

Y añadió: “Los mejores entrenadores le piden la opinión al jugador, porque el jugador es el que termina tomando las decisiones en el campo de juego. El entrenador te da las herramientas pero los jugadores toman las decisiones. Para eso el jugador tiene que estar cómodo. Esto no pasa sólo en la Argentina, pasa en todo el mundo. No es que el entrenador va a consensuar con los jugadores, sólo quiere saber los sentimientos de sus dirigidos.”

En ese sentido, Mascherano defenestró a Ricardo Caruso Lombardi y lo consideró "una persona nefasta". El exentrenador de Argentinos Juniors y San Lorenzo afirmó en las últimas horas que los jugadores de la Selección no quieren que Sampaoli dirija el partido contra Nigeria.

“Se me acusó de pegarle una trompada a Banega después de la final de la Copa América. Nadie lo desmiente, son rumores y queda instalado con que Mascherano le recrimina a sus compañeros cada vez que alguien falla. Ayer salió un video donde un entrenador de fútbol (por Ricardo Caruso Lombardi) sale a decir barbaridades. Es una persona nefasta, incluso para el fútbol argentino”, señaló.

Por otro lado, el mediocampista celebró el triunfo de Nigeria sobre Islandia que le otorga más chances a la Argentina para clasificarse a los octavos de final.