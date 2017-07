Marchi: "Con deudas no empieza el fútbol"

El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, afirmó ayer que "no están dadas" las condiciones para que empiece la temporada 2017/18 del fútbol argentino, a raíz de las deudas que algunos clubes mantienen con sus respectivos planteles

"Si me preguntan si puede empezar mañana o de aquí a quince días, digo que el fútbol no empieza porque no se reúnen las condiciones para dar inicio a la temporada. No se puede empezar o no debería empezarse", expresó Marchi en declaraciones realizadas a TyC Sports

"Los clubes tienen deudas, y están haciendo poco para regularizarlas. Acá está ocurriendo algo muy curioso, recurrente. Somos los únicos que establecemos el debate", agregó el dirigente

Posteriormente, el sindicalista agregó que "los clubes están ofreciendo un dinero importante (a los jugadores que contrata), debiéndole 2, 3, 4 meses a sus futbolistas o 4 meses a los entrenadores, y lamentablemente se adelanto dinero para pagar deudas viejas"

A pesar de la situación, Marchi se mostró optimista en llegar a una solución, como sucede en los últimos años antes del comienzo de cada campeonato.